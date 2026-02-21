قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أقل سعر دولار اليوم السبت 21-2-2026

محمد يحيي

أظهر سعر أقل دولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 21-2-2026 استقرارًا على مستوي الجهاز المصرفي.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وسجل آخر تحديث لـ أقل سعر دولار أمام الجنيه 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار ثابت

وشهد سعر الدولار ثباتا من دون تغيير منذ اخر يوم عمل في الجهاز المصرفي قبل تطبيق الإجازة الدورية.

لماذا استقر الدولار

مع انتهاء العمل في البنوك المصرية عصر الخميس الماضي؛ تعطل الجهاز المصرفي بموجب قرار صادر عن البنك المركزي المصري والذي قرر دوريًا منح كافة العاملين بالقطاع البنكي بمختلف الفروع والادارات على مستوى الجمهورية إجازة كل جمعة و سبت أسبوعيا..

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو  47.56 جنيه للشراء و 47,66 جنيه للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

وصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.99 جنيه للشراء و47.07 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.44 جنيه للشراء و 47.54 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الكويت الوطني، فيصل الاسلامي، البركة، المصري لتنمية الصادرات، الأهلي المصري،مصرف أبوظبي الإسلامي،أبوظبي التجاري".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنكي العقاري المصري العربي و HSBC.

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - صورة أرشيفية

متوسط سعر الدولار 

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك الحكومية والخاصة نحو47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، المصرف المتحد، التعمير والإسكان، التنمية الصناعية، العربي الافريقي الدولي، قطر الوطني QNB،المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول، الأهل ي المصري".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، التجاري الدولي CIB".

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنوك المصري الخليجي و ميد بنك و سايب.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع.

البنك المركزي

دعم الشمول المالي

نجحت مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لمبادرة البنك المركزي المصري "رواد النيل" في تقديم أكثر من مليون ومائة وستون ألف خدمة غير مالية واستشارية.

واستفاد من الخدمات نحو 502 ألف عميل من الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من بينهم 210 ألف سيدة، فضلًا عن تيسير الوصول إلى تمويلات بقيمة 19مليار جنيه لأكثر من 14 ألف مشروع بمشاركة 18 بنك، وذلك من خلال حزمة من الخدمات الاستشارية المقدمة لأصحاب المشروعات بهدف تأهيلهم للحصول على التمويل المناسب لدعم قدرة هذه المشروعات على النمو والمنافسة.

جاء ذلك في الفترة من عام 2020 وحتى عام 2025 التي شهدت خلالها مراكز تطوير الأعمال نموًا كبيرًا في أعداد الخدمات المقدمة والعملاء المستفيدين، حيث وصل متوسط معدل النمو السنوي في عدد الخدمات المقدمة إلى 135% وعدد العملاء إلى 125% وذلك بفضل الانتشار الجغرافي الكبير لمراكز تطوير الأعمال البالغ عددها 132 مركزًا تغطي 25 محافظة.

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
وصفات إفطار سريعة
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
