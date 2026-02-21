الكونجرس الأمريكي يتحرك لكبح قرارات ترامب العسكرية ضد إيران

يستعد الكونجرس الأمريكي للتصويت الأسبوع المقبل على مشروع قرار يهدف إلى منع الرئيس دونالد ترامب من شن أي هجوم عسكري ضد إيران دون الحصول على موافقة مسبقة من المشرعين، وذلك في وقت تتزايد فيه الاستعدادات العسكرية لاحتمال اندلاع مواجهة مع طهران إذا ما أخفقت الجهود الدبلوماسية في احتواء التوتر.

وخلال الفترة الماضية، سعى عدد من أعضاء الكونجرس، بينهم جمهوريون من حزب ترامب إلى جانب ديمقراطيين، إلى تمرير قرارات تقيد قدرة الرئيس على تنفيذ عمليات عسكرية ضد حكومات أجنبية من دون تفويض تشريعي صريح، إلا أن هذه المحاولات لم تنجح في اجتياز العقبات السياسية داخل المجلسين.

وفي هذا السياق، قدم السيناتور الديمقراطي تيم كين عن ولاية فرجينيا، بالتعاون مع السيناتور الجمهوري راند بول، مشروع قرار إلى مجلس الشيوخ أواخر الشهر الماضي، ينص على حظر أي أعمال قتالية ضد إيران ما لم تكن مصرحا بها بوضوح عبر إعلان حرب رسمي يصدر عن الكونجرس.

وجاء في بيان لـ كين، بالتزامن مع تحرك أصول عسكرية أمريكية باتجاه المنطقة، قوله: "إذا كان بعض زملائي يؤيدون خوض حرب، فعليهم أن يتحلوا بالشجاعة للتصويت لصالحها، وأن يتحملوا المسؤولية أمام ناخبيهم، بدلا من الاختباء تحت مكاتبهم".

من جانبه، أوضح أحد مساعدي كين أنه لم يحدد بعد جدول زمني لمناقشة مشروع القرار داخل مجلس الشيوخ.

وفي مجلس النواب، أعلن النائب الجمهوري توماس ماسي، إلى جانب النائب الديمقراطي رو خانا، عزمهما الدفع نحو إجراء تصويت على مشروع مماثل خلال الأسبوع المقبل.

وكتب خانا في منشور عبر منصة إكس أن "مسؤولي ترامب يتحدثون عن احتمال يصل إلى 90 بالمئة لشن هجمات على إيران.. لكنه لا يستطيع القيام بذلك دون موافقة الكونجرس".

وبحسب الدستور الأمريكي، تعود صلاحية إعلان الحرب وإرسال القوات الأمريكية إلى ساحات القتال إلى الكونجرس، وليس إلى الرئيس، باستثناء الحالات التي تتعلق بهجمات محدودة تمس الأمن القومي بشكل مباشر.

ويتمتع الجمهوريون الداعمون لترامب بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، غير أنهم يعارضون مثل هذه القرارات، معتبرين أن الكونجرس لا ينبغي أن يقيد صلاحيات الرئيس في ملفات الأمن القومي.