أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت السيطرة على قرية كاربوفكا في منطقة دونيتسك الشعبية، نتيجة عمليات نشطة نفذتها وحدات من المجموعة العسكرية الغربية.

وأفادت الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت بين الساعة 7:00 و9:00 صباحًا بتوقيت موسكو 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روستوف، وبيلغورود، وأستراخان، وفولغوغراد، وكراسنودار.

وأوضحت الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت خمس طائرات مسيرة فوق منطقة روستوف، وثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة كراسنودار، وطائرتين فوق منطقة بيلغورود، وطائرة واحدة فوق كل من منطقتي أستراخان وفولغوغراد، بحسب ما أفادت به وكالة نوفوتسي.

وأشارت إلى أنه في ليلة 21 فبراير، أسقطت قوات الدفاع الجوي 77 طائرة مسيرة أوكرانية فوق إقليم كراسنودار، وشبه جزيرة القرم، وكورسك، وروستوف، وبيلغورود، وسامارا، وساراتوف، وفولغوغراد، وفورونيج، بالإضافة إلى بحر آزوف.