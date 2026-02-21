ضوابط السلطة.. ماكرون يعلق على إلغاء رسوم ترامب الجمركية

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء خطة ترامب للتعريفات الجمركية.

وقال الرئيس الفرنسي إنه "من الجيد وجود ضوابط وتوازنات على السلطة وسيادة القانون أمر جيد".

وقد أصدرت المحكمة الأمريكية العليا، أمس الجمعة قرارًا بشأن الرسوم الجمركية الطارئة الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وقالت المحكمة إن الرئيس الأمريكي انتهك القانون الفيدرالي عندما فرض من جانب واحد رسومًا جمركية شاملة في جميع أنحاء العالم، ما يمثل خسارة فادحة للبيت الأبيض في قضية محورية في السياسة الخارجية والبرنامج الاقتصادي للرئيس.

وكتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس رأي الأغلبية، واتفقت المحكمة بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 على أن الرسوم الجمركية تجاوزت القانون.

وقالت المحكمة إن السلطة الطارئة التي حاول ترامب الاستناد إليها "غير كافية".