قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط المتهم بإنهاء حياة محام فى أول ليالى رمضان بقنا
5456 فرصة عمل جديدة للشباب.. حد أدنى للأجور وتأمينات اجتماعية وصحية
النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية
صربيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فورا
جارسيا يكشف كواليس انضمامه لبرشلونة وطموحه لحراسة العرين
من الأفضل؟.. عمرو أديب يثير الجدل عن سوسن بدر وعبلة كامل
هل يؤثر ابتلاع ماء المضمضة دون قصد على صحة الصوم.. الإفتاء توضح
سعر الذهب يرتفع وسط تقييم خطة ترامب بعد إبطال الرسوم الجمركية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية كابوفكا بمنطقة دونيتسك
محمد إبراهيم: مواجهة الأهلي في رمضان لن تنسى.. ولن أفطر مجددا بسبب مباراة
حدث فى 3 رمضان.. وفاة فاطمة الزهراء والتحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية
لم يراعوا حرمة الدم .. قصة إطلاق الرصاص على أب وابنه عقب صلاة التراويح فى القليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضوابط السلطة.. ماكرون يعلق على إلغاء رسوم ترامب الجمركية

ماكرون
ماكرون
قسم الخارجي

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء خطة ترامب للتعريفات الجمركية.

وقال الرئيس الفرنسي إنه "من الجيد وجود ضوابط وتوازنات على السلطة وسيادة القانون أمر جيد".

وقد أصدرت المحكمة الأمريكية العليا، أمس الجمعة قرارًا بشأن الرسوم الجمركية الطارئة الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وقالت المحكمة إن الرئيس الأمريكي انتهك القانون الفيدرالي عندما فرض من جانب واحد رسومًا جمركية شاملة في جميع أنحاء العالم، ما يمثل خسارة فادحة للبيت الأبيض في قضية محورية في السياسة الخارجية والبرنامج الاقتصادي للرئيس.

وكتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس رأي الأغلبية، واتفقت المحكمة بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 على أن الرسوم الجمركية تجاوزت القانون. 

وقالت المحكمة إن السلطة الطارئة التي حاول ترامب الاستناد إليها "غير كافية".

ضوابط السلطة ماكرون رسوم ترامب الجمركية إلغاء رسوم ترامب الجمركية الرئيس الفرنسي المحكمة العليا الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

ترشيحاتنا

مباريات اليوم الجمعة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-2-2026 والقنوات الناقلة

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة اليوم.. كل مواقيت الصلاة 20 فبراير 2026

جامعة المنيا تنظم قافلة متكاملة

جامعة المنيا تنظم قافلة متكاملة لقرية الحوارتة والكشف على 608 مواطنين

بالصور

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

بيجو 406
بيجو 406
بيجو 406

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد