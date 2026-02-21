قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط المتهم بإنهاء حياة محام فى أول ليالى رمضان بقنا
5456 فرصة عمل جديدة للشباب.. حد أدنى للأجور وتأمينات اجتماعية وصحية
النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية
صربيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فورا
جارسيا يكشف كواليس انضمامه لبرشلونة وطموحه لحراسة العرين
من الأفضل؟.. عمرو أديب يثير الجدل عن سوسن بدر وعبلة كامل
هل يؤثر ابتلاع ماء المضمضة دون قصد على صحة الصوم.. الإفتاء توضح
سعر الذهب يرتفع وسط تقييم خطة ترامب بعد إبطال الرسوم الجمركية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية كابوفكا بمنطقة دونيتسك
محمد إبراهيم: مواجهة الأهلي في رمضان لن تنسى.. ولن أفطر مجددا بسبب مباراة
حدث فى 3 رمضان.. وفاة فاطمة الزهراء والتحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية
لم يراعوا حرمة الدم .. قصة إطلاق الرصاص على أب وابنه عقب صلاة التراويح فى القليوبية
رياضة

محمد إبراهيم: مواجهة الأهلي في رمضان لن تنسى.. ولن أفطر مجددا بسبب مباراة

محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
محمد سمير

قال محمد إبراهيم لاعب وقائد نادي البنك الأهلي الحالي والزمالك السابق، إن مباراة الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي لعبها الفريق في نهار رمضان بمدينة الجونة هي واحدة من المباريات الرمضانية التي لا ينساها في مسيرته الكروية، مؤكدًا أنها أحد أفضل لقاءاته ضد الغريم التقليدي لنادي الزمالك.

وتابع "إبراهيم" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: تم تحديد موعد المباراة في الثانية ظهرًا بالجونة لعدم وجود إضاءة ليلية بالملعب، الجو كان حارًا كإنك تحمل جبل على صدرك، ومرة أخرى لعبنا مباراة ضد مازيمبي الكونغولي على ملعب ترتان في نهار رمضان، والحمد لله ربنا كان موفق الفريق في تلك المواجهة، الأجواء كانت صعبة لدرجة إن لاعب زميل سقط أرضًا في الشوط الثاني بعدما أنهك تمامًا.

وأضاف لاعب وقائد الزمالك السابق: للأسف فطرنا عدة مرات في رمضان بسبب أجواء مباريات مثل مباراة مازيمبي، لم نكن نستطيع اللعب صائمين، الأجواء كانت صعبة للغاية، القرار في موضوع الصيام أو الإفطار شخصي ورأي الجهاز الفني استشاري، وليس هناك لاعب مجبر على اتخاذ قرار معين.

وواصل محمد إبراهيم: لعبت مباريات في الدوري المصري في رمضان وأنا صغير السن ولم أفطر، كما كنت أتدرب نهارًا ثم أغادر سريعًا من أجل اللحاق بالفطار في البلد، ولم أصل في أي مرة قبل الإفطار.

واختتم لاعب وقائد البنك الأهلي حديثه: أحب التدريب واللعب قبل الإفطار، ببقى خفيف وعندي طاقة كبيرة، لذلك إذا عاد بي الزمن مرة أخرى فلن أفطر في أي مباراة كما حدث وأنا صغير السن.

محمد إبراهيم الأهلي مباراة الأهلي في رمضان الزمالك دوري أبطال إفريقي نهار رمضان

