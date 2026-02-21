محمد إبراهيم: مواجهة الأهلي في رمضان لن تنسى.. ولن أفطر مجددا بسبب مباراة

قال محمد إبراهيم لاعب وقائد نادي البنك الأهلي الحالي والزمالك السابق، إن مباراة الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي لعبها الفريق في نهار رمضان بمدينة الجونة هي واحدة من المباريات الرمضانية التي لا ينساها في مسيرته الكروية، مؤكدًا أنها أحد أفضل لقاءاته ضد الغريم التقليدي لنادي الزمالك.

وتابع "إبراهيم" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: تم تحديد موعد المباراة في الثانية ظهرًا بالجونة لعدم وجود إضاءة ليلية بالملعب، الجو كان حارًا كإنك تحمل جبل على صدرك، ومرة أخرى لعبنا مباراة ضد مازيمبي الكونغولي على ملعب ترتان في نهار رمضان، والحمد لله ربنا كان موفق الفريق في تلك المواجهة، الأجواء كانت صعبة لدرجة إن لاعب زميل سقط أرضًا في الشوط الثاني بعدما أنهك تمامًا.

وأضاف لاعب وقائد الزمالك السابق: للأسف فطرنا عدة مرات في رمضان بسبب أجواء مباريات مثل مباراة مازيمبي، لم نكن نستطيع اللعب صائمين، الأجواء كانت صعبة للغاية، القرار في موضوع الصيام أو الإفطار شخصي ورأي الجهاز الفني استشاري، وليس هناك لاعب مجبر على اتخاذ قرار معين.

وواصل محمد إبراهيم: لعبت مباريات في الدوري المصري في رمضان وأنا صغير السن ولم أفطر، كما كنت أتدرب نهارًا ثم أغادر سريعًا من أجل اللحاق بالفطار في البلد، ولم أصل في أي مرة قبل الإفطار.

واختتم لاعب وقائد البنك الأهلي حديثه: أحب التدريب واللعب قبل الإفطار، ببقى خفيف وعندي طاقة كبيرة، لذلك إذا عاد بي الزمن مرة أخرى فلن أفطر في أي مباراة كما حدث وأنا صغير السن.