صربيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فورا

حثت صربيا مواطنيها في إيران على مغادرة البلاد "في أسرع وقت ممكن"، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعمل عسكري بسبب البرنامج النووي للجمهورية الإيرانية.

وكانت الدولة قد دعت بالفعل المواطنين الصرب في منتصف يناير إلى مغادرة إيران وعدم السفر إليها، حيث شنت السلطات الدينية في البلاد حملة قمع دموية على حركة احتجاجية جماهيرية.

وقالت وزارة الخارجية الصربية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني ليلة الجمعة إلى السبت: "نظراً لتدهور الوضع الأمني، لا يُنصح مواطنو جمهورية صربيا بالسفر إلى إيران في الفترة المقبلة".

تابعت"يوصى جميع الموجودين في إيران بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.".

أعلنت إيران يوم الجمعة أنها تأمل في التوصل إلى اتفاق سريع مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، الذي كان لفترة طويلة مصدراً للخلاف بين الخصمين.

لكن ترامب، بعد أن أمر بتعزيز كبير للقوات البحرية في الشرق الأوسط بهدف زيادة الضغط على طهران، قال يوم الجمعة إنه "يدرس" توجيه ضربة عسكرية محدودة إذا ثبت أن المفاوضات غير مثمرة.