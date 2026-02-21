صندوق الإدمان وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الجهود لمواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة

وقع الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،بروتوكول تعاون مع الدكتورة هالة المنوفى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتعزيز جهود التعاون لمواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة ورفع وعى الشباب والفتيات من طلاب الجامعة بخطورة التعاطي، بحضور الدكتور نهاد المحبوب عميد كلية الطب البشرى ،والدكتورة إيمان كرم عميد كلية تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي و الأستاذ /مدحت وهبة المستشار الإعلامي للصندوق ،والدكتور خالد عبد السلام وكلية الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،والدكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية والدكتور أيمن حسين مدير عام تكنولوجيا التعليم والمدى التنفيذي لمركز التعليم المستمر والبرامج المهنية والدكتور محمد عبد العزير مدير إدارة رعاية الشباب.



ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المكون التعليمي ضمن محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان والتي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة السيد / رئيس الجمهورية وجاري تنفيذها "بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.



يهدف بروتوكول التعاون إلى تهيئة بيئة تعليمية تُعزّز الوقاية من انتشار تعاطي المخدرات بين طلاب الجامعة، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة لرفع الوعي بمخاطر تعاطي وإدمان المواد المخدرة داخل الجامعة وعلى مستوى جميع الكليات، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للطلاب، مع عقد دورات تدريبية لإعداد كوادر مهنية وطلابية قادرة على نشر التوعية بأخطار التعاطي والإدمان ورفع الجانب المهاري لديهم ،كذلك تنفيذ فعاليات وقائية تتضمن "مهرجانات ومسابقات رياضية وثقافية وعروض مسرحية" بهدف تفنيد المفاهيم المغلوطة عن تعاطي وإدمان المواد المخدرة بين طلاب الجامعة ،فضلا عن تخصيص مقر "بيت تطوع" لصندوق مكافحة الإدمان داخل حرم الجامعة ليتم من خلاله تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج لرفع وعي الطلاب بمخاطر التعاطي وإدمان المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق بمشكلة التعاطي والإدمان، وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" وكيفية التواصل من أجل الحصول على الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفي سرية تامة.



كما تم الاتفاق على بحث إمكانية تنفيذ دبلوم مهني لخفض الطلب على المخدرات معتمد من المجلس الأعلى للجامعات ،بالشراكة بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ،وبالتنسيق مع الكليات المعنية بالجامعة ،وذلك لإعدادهم علميًا وعمليًا للعمل في مجال خفض الطلب على المخدرات "وقائيًا وعلاجيًا " على غرار دبلوم خفض الطلب على المخدرات الذى ينفذه الصندوق بالتعاون مع جامعتي القاهرة وأسوان ، كما تم الاتفاق على إدراج مكون توعوي عن أضرار تعاطى المواد المخدرة "المخدرات التخليقية " بمناهج مادة القضايا المجتمعية فضلا عن إنتاج أعمال فنية في إطار النشاط الطلابي داخل الجامعة لدعم فكرة نبذ التدخين وتعاطي المخدرات وإطلاق المسابقات البحثية الفنية والالكترونية بهدف دعم الطلاب المتفوقين والمتميزين بمجالات التكنولوجيا والفن والدراسات البحثية وتوجيههم نحو محاربة تلك القضية ،وكذلك التدريب العملى لطلاب الكليات النظرية والعملية بمقرات الصندوق على كافة محاور عمل الصندوق "الوقائية والعلاجية".