تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب
موعد مباراة مانشستر سيتي ونيو كاسل في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات

هاجر ابراهيم

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد” تقريرا بدرجات الحرارة اليوم بالمحافظات.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس بارد إلى شديد البرودة فى الصباح الباكر، دافئ إلى مائل للحرارة نهارا، بارد إلى شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، حتي القاهرة الكبري ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من غرب البلاد، مثل: السلوم ومطروح، إلى جانب نشاط رياح على السواحل الشمالية والصحراء الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم بالمحافظات: 

القاهرة: 21 درجة 

الإسكندرية: 21 درجة 

شرم الشيخ: 26 درجة 

مطروح: 19 درجة 

أسوان: 28 درجة 

درجات الحرارة الأرصاد الجوية القاهرة

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 21-2-2026

صورة أرشيفية

لم تكن المعابد وحدها.. كيف عاش المصري القديم دينه داخل منزله وسعى للخلود؟

صورة أرشيفية

ناقد فني: دراما رمضان هذا العام أكثر التزامًا بالقيم

أرشيفية

أهلاً رمضان في القليوبية.. تخفيضات تصل إلى 25% بـ62 فرعًا للسلاسل التجارية

بالصور

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
سينا.. عرض أغلى سيارة لوتس في العالم للبيع بمزاد علني

لوتس سينا
ما هي ظاهرة "تعفن الإطارات"؟ وكيف تحمي سيارتك

تعفن إطارات السيارات
بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

بيجو 406
ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

