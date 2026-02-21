الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد” تقريرا بدرجات الحرارة اليوم بالمحافظات.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس بارد إلى شديد البرودة فى الصباح الباكر، دافئ إلى مائل للحرارة نهارا، بارد إلى شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، حتي القاهرة الكبري ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من غرب البلاد، مثل: السلوم ومطروح، إلى جانب نشاط رياح على السواحل الشمالية والصحراء الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم بالمحافظات:

القاهرة: 21 درجة

الإسكندرية: 21 درجة

شرم الشيخ: 26 درجة

مطروح: 19 درجة

أسوان: 28 درجة