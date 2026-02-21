شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس السبت 21 فبراير 2026

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت الموافق 21 فبراير 2026، ثالث أيام شهر رمضان المبارك، حيث من المتوقع أن يسود طقس متباين على معظم أنحاء البلاد بين البرودة في الصباح والليل وارتفاع الحرارة بشكل معتدل نهارًا.

حالة الطقس اليوم

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم السبت سيكون باردًا إلى شديد البرودة في الصباح الباكر على أغلب المناطق، فيما يسود طقس دافئ إلى مائل للحرارة خلال ساعات النهار.

ويعود الطقس ليصبح باردًا إلى شديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء، وهو ما يستدعي ارتداء الملابس الثقيلة خاصة في الصباح والمساء، والحذر أثناء التنقل ليلًا.

وتُظهر هذه المؤشرات استمرار حالة الطقس الشتوي المتقلب خلال ثالث أيام رمضان، مع ضرورة متابعة التحديثات اليومية للهيئة العامة للأرصاد الجوية لتجنب أي مفاجآت، والاستعداد بالملابس المناسبة والتزام إرشادات السلامة المرورية.

الظواهر الجوية في الطقس اليوم

وبالنسبة للظواهر الجوية، بدأت بشبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة على بعض الطرق.

وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من غرب البلاد «السلوم - مطروح»، مع نشاط رياح على السواحل الشمالية والصحراء الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

- درجة الحرارة اليوم في القاهرة: العظمى 21 والصغرى 12 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في العاصمة الجديدة: 20 والصغرى11 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في 6 أكتوبر: العظمى 20 والصغرى11 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في بنها: العظمى 21 والصغرى 12 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في دمنهور: العظمى 20 والصغرى 10 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون: العظمى 21 والصغرى 12

درجة.

- درجة الحرارة اليوم في كفر الشيخ: العظمى 20 والصغرى 11

درجة.

- درجة الحرارة اليوم في بلطيم: العظمى 20 والصغرى 11 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في المنصورة: العظمى 20 والصغرى 11

درجة.

- درجة الحرارة اليوم في الزقازيق: العظمى 21 والصغرى 10 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم: العظمى 20 والصغرى 12

درجة.

- درجة الحرارة اليوم في طنطا: العظمى 20 والصغرى 11 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في دمياط: العظمى 20 والصغرى 12 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في بورسعيد: العظمى 20 والصغرى 14 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية: العظمى 23 والصغرى 11

درجة.

- درجة الحرارة اليوم في السويس: العظمى 22 والصغرى 12 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في العريش: العظمى 21 والصغرى 11 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في رفح: العظمى 20 والصغرى 10 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في رأس سدر: العظمى 23 والصغرى 13

درجة.

- درجة الحرارة اليوم في نخل: العظمى 22 والصغرى 11 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في كاترين: العظمى 18 والصغرى 04 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في الطور: العظمى 22 والصغرى 12 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في طابا: العظمى 23 والصغرى 11 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ: العظمى 26 والصغرى 18

درجة.

- درجة الحرارة اليوم في الغردقة: العظمى 27 والصغرى 15 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية: العظمى 21 والصغرى 12

درجة.

- درجة الحرارة اليوم في العلمين: العظمى 21 والصغرى 10 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في مطروح: العظمى 19 والصغرى 10 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في السلوم: العظمى 20 والصغرى 11 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في سيوة: العظمى 21 والصغرى 08 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في رأس غارب: العظمى 24 والصغرى 14

درجة.

- درجة الحرارة اليوم في سفاجا: العظمى 27 والصغرى 15 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في مرسى علم: العظمى 27 والصغرى 16

درجة.

- درجة الحرارة اليوم في شلاتين: العظمى 28 والصغرى 17 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في حلايب: العظمى 26 والصغرى 22 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في أبو رماد: العظمى 28 والصغرى 18 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في مرسى حميرة: العظمى 27 والصغرى 17

درجة.

- درجة الحرارة اليوم في أبرق: العظمى 29 والصغرى 16 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في جبل علبة: العظمى 30 والصغرى 16 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في رأس حدربة: العظمى 26 والصغرى 18

درجة.

- درجة الحرارة اليوم في الفيوم: العظمى 21 والصغرى 11 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في بني سويف: العظمى 22 والصغرى 09

درجة.

- درجة الحرارة اليوم في المنيا: العظمى 23 والصغرى 08 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في أسيوط: العظمى 24 والصغرى 09 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في سوهاج: العظمى 25 والصغرى 10 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في قنا: العظمى 27 والصغرى 10 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في الأقصر: العظمى 27 والصغرى 11 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في أسوان: العظمى 28 والصغرى 12 درجة.

- درجة الحرارة اليوم في الوادي الجديد: العظمى 27 والصغرى 10

درجة.

ـ درجة الحرارة اليوم في أبوسمبل: العظمى 27 والصغرى 12 درجة.