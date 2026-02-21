قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تفاصيل الطقس حتى الخميس 26 فبراير: شبورة مائية وأمطار والحرارة تصل لـ28 درجة جنوبا

أخبار البلد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس للفترة من الأحد 22 فبراير وحتى الخميس 26 فبراير 2026، حيث يسود طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، ويتحول إلى دافء ومائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يظل بارداً إلى شديد البرودة ليلاً.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة:

حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية صباحاً (من الساعة 4 إلى 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يومي الأحد 22 فبراير والإثنين 23 فبراير على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما رصدت الهيئة نشاطاً للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وذلك اعتباراً من الأحد 22 فبراير وحتى الخميس 26 فبراير.

May be an image of text

توقعات درجات الحرارة (العظمى والصغرى):

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 20 و22 درجة، بينما تسجل الصغرى ما بين 11 و12 درجة.

السواحل الشمالية: تشهد استقراراً نسبياً حيث تسجل العظمى ما بين 18 و19 درجة، والصغرى ثابتة عند 11 درجة.

شمال الصعيد: تتراوح العظمى بين 21 و23 درجة، مع طقس شديد البرودة ليلاً حيث تسجل الصغرى 8 إلى 9 درجات.

جنوب الصعيد: يسود طقس مائل للحرارة نهاراً بعظمى تتراوح بين 24 و28 درجة، بينما تسجل الصغرى ما بين 10 و12 درجة.

شبورة مائية الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس شديد البرودة أمطار

