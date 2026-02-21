عمر شريف يتصدر التريند بعد مشاجرة نارية بـ الحلقة الثالثة من عين سحرية

تصدر الفنان عمر شريف محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عقب عرض الحلقة الثالثة من مسلسل عين سحرية، وذلك بعد المشاجرة الحادة التي جمعته بشخصية الفنان عصام عمر، على خلفية اتهامات بالسرقة وكشف عدد من الأسرار التي فجّرت الأحداث.

مسلسل عين سحرية

وتدور أحداث مسلسل عين سحرية حول فني كاميرات مراقبة يجد نفسه متورطًا في عالم مليء بالأسرار والفضائح، لتتحول المراقبة إلى سلاح يكشف الفساد، بينما تصبح الحدود بين العدالة والخطر أكثر هشاشة.

مسلسل عين سحرية من تأليف هشام هلال وإخراج السدير مسعود، ويشارك في بطولته إلى جانب إبرام سعيد كل من باسم سمرة، عمرو عبد الجليل، محمد علاء، سما إبراهيم، وفاتن سعيد.