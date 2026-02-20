قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل ناري لفريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز
تشكيل مواجهة ضمك والشباب بالدوري السعودي
تصاعد التوتر.. ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أوسيم الداميــ.ة
غيروا اللائحة .. خالد أبو بكر ينتقد ظهور الخطيب فى إعلانات رمضان
نجيب ساويرس: قسمت فلوسي على ولادي وأنا عايش أحسن ما يحصل خلافات بعد ما أموت
جميل مزهر: ياسر عرفات رمز خالد للثورة الفلسطينية
لتحقيق أرباح غير مشروعة.. ضبط 30 طن زيوت سيارات معاد تدويرها قبل بيعها
حجز إسلام صاحب واقعة الملابس النسائية ببنها فى مستشفى الأمراض النفسية| اعرف السبب
البنك المركزي: قبول أذون خزانة بـ89.5 مليار جنيه| تفاصيل
خاشعين لله.. آلاف المصلين يحيون الليلة الثالثة من رمضان بصلاتي العشاء والتراويح بالأزهر
حنان مطاوع: قدمت مشاهد في "الكينج" أقرب إلى المونودراما وتطلبت استنزافاً نفسياً كبيراً| خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

غيروا اللائحة .. خالد أبو بكر ينتقد ظهور الخطيب فى إعلانات رمضان

محمود الخطيب
محمود الخطيب
علا محمد

انتقد الإعلامى خالد أبو بكر، ظهور محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، فى حملة إعلانية بموسم رمضان 2026 الحالى.

وقال أبو بكر، خلال حسابه  بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"لابد من تغيير اللائحة، رئيس النادى الأهلى لا يجوز له عمل إعلانات تجارية أثناء توليه رئاسة النادى الأهلى العظيم".


وقد يشارك محمود الخطيب، ونجم منتخب مصر والزمالك الأسبق حسن شحاتة، ولاعب الأهلي والزمالك السابق مؤمن زكريا والفنان أحمد فهمي في حملة إعلانات تجارية.

يشارك محمود الخطيب، وحسن شحاتة، ومؤمن زكريا في المشروع القومي لاستثمار الساحل الشرقي، وذلك على غرار ما تحقق من نجاحات في منطقة الساحل الشمالي، ضمن خطة الدولة للتوسع العمراني وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاقتصادية للمناطق الساحلية.

وشارك محمود الخطيب في الحملة الترويجية للتوسع الجاري بمدينة المنصورة الجديدة، في لفتة تحمل بُعدًا إنسانيًا خاصًا، وفاءً لمسقط رأسه مدينة المنصورة، وتأكيدًا على دعمه لجهود التنمية التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة.

الإعلامى خالد أبو بكر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى الأهلى حملة إعلانية موسم رمضان 2026 الحالى نجم منتخب مصر حسن شحاتة

