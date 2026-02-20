غيروا اللائحة .. خالد أبو بكر ينتقد ظهور الخطيب فى إعلانات رمضان

انتقد الإعلامى خالد أبو بكر، ظهور محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، فى حملة إعلانية بموسم رمضان 2026 الحالى.

وقال أبو بكر، خلال حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"لابد من تغيير اللائحة، رئيس النادى الأهلى لا يجوز له عمل إعلانات تجارية أثناء توليه رئاسة النادى الأهلى العظيم".



وقد يشارك محمود الخطيب، ونجم منتخب مصر والزمالك الأسبق حسن شحاتة، ولاعب الأهلي والزمالك السابق مؤمن زكريا والفنان أحمد فهمي في حملة إعلانات تجارية.

يشارك محمود الخطيب، وحسن شحاتة، ومؤمن زكريا في المشروع القومي لاستثمار الساحل الشرقي، وذلك على غرار ما تحقق من نجاحات في منطقة الساحل الشمالي، ضمن خطة الدولة للتوسع العمراني وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاقتصادية للمناطق الساحلية.

وشارك محمود الخطيب في الحملة الترويجية للتوسع الجاري بمدينة المنصورة الجديدة، في لفتة تحمل بُعدًا إنسانيًا خاصًا، وفاءً لمسقط رأسه مدينة المنصورة، وتأكيدًا على دعمه لجهود التنمية التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة.