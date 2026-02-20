بعد شكوى الأهلي.. كاف يصدم الجيش الملكي المغربي بتقرير مراقب المباراة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، من الجيش الملكي المغربي بالرد على تقرير مراقب مباراة الأهلي، التي جمعت بينهما، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا لـ موقع Le360 Sport المغربي فإن مراقب المباراة، جمال أمبيه، دوّن في تقريره الرسمي أن جماهير الجيش الملكي كانت الطرف الذي بدأ الاعتداء، ما أدى إلى اندلاع أحداث الشغب عقب صافرة النهاية.

وأشار إلى أن هذا التوصيف وضع النادي المغربي تحت أنظار لجنة الانضباط، وبات مهددًا بعقوبات صارمة قد تُصدر خلال الفترة المقبلة، رغم أن الفريق كان قد حسم تأهله رسميًا إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واختتم أن الاتحاد الإفريقي أرسل طلبًا للجيش الملكي يطلب به الرد على تقرير مراقب المباراة خلال 72 ساعة.

يُذكر أن الجيش الملكي المغربي قد تقدّم بشكوى ضد النادي الأهلي إلى الاتحاد الإفريقي بعد أحداث المباراة الأخيرة بينهما، والتي أقيمت على استاد "القاهرة الدولي".