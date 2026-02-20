قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل صحاب الأرض الحلقة 3 | قوات الاحتلال تستولى على جثث بمستشفى الوديان.. وشاب ينقذ ابنة إياد نصار من يد إسرائيلي
دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد
حصريًا.. إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عبر إكسترا لايف الليلة
عندي أحفاد ولازم أحترمهم .. غادة عبد الرازق تتحدث عن دورها بفيلم حين ميسرة
تشكيل مواجهة الأخدود والقادسية بالدوري السعودي
ثلاثي هجومي .. تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود
تشكيل ناري لفريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز
تشكيل مواجهة ضمك والشباب بالدوري السعودي
تصاعد التوتر.. ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أوسيم الداميــ.ة
غيروا اللائحة .. خالد أبو بكر ينتقد ظهور الخطيب فى إعلانات رمضان
نجيب ساويرس: قسمت فلوسي على ولادي وأنا عايش أحسن ما يحصل خلافات بعد ما أموت
حرب الـ 7 أيام.. إسرائيل تسأل الذكاء الاصطناعي عن المواجهة الأمريكية الإيرانية | تفاصيل صادمة

ناصر السيد

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن مسئولين أمنيين إسرائيليين، وضعوا تصورا عن طريق أحد نماذج الاصطناعي، لمواجهة مقبلة بين أمريكا وإيران؛ لاستشرف ما يمكن أن تذهب إليه هذه المواجهة.

وذكر موقع "نتسيف" العبري، أن الحرب المتوقعة بين أمريكا وإيران لن تطول كما يُشاع، بل ستنتهي خلال 7 أيام فقط، بدءًا من انهيار المفاوضات بين طهران وواشنطن، وصولًا إلى تشكيل حكومة انتقالية بعد رحيل نظام المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.
 

شرارة الحرب من جنيف

وأوضح نموذج الذكاء الاصطناعي، أن الشرارة الأولى ستنطلق؛ بفشل محادثات جنيف، تليها محاولة إيرانية يائسة لاستعادة قدراتها الصاروخية؛ لترد الولايات المتحدة وإسرائيل بإنذار يطالب النظام بنزع سلاح الحرس الثوري.
 

اليوم الأول للمواجهة الأمريكية الإيرانية

وفي اليوم الأول للحرب، تبدأ الضربات بـ"قطع الرؤوس" عبر عزل النظام الإيراني عن جميع وسائل الاتصال.

ستارلينك سلاح أمريكي للشعب الإيراني

وأشار الذكاء الإصطناعي إلى أنه خلال اليومين الثاني والثالث، تتحول الاستراتيجية الأمريكية من الهجوم المباشر إلى دعم الاحتجاجات الداخلية، عبر تفعيل طائرات الحرب الإلكترونية وأنظمة أقمار "ستارلينك" الصناعية لتزويد الإيرانيين بخدمات إنترنت تتجاوز قيود النظام.

استسلام الحرس الثوري الإيراني

وأوضح أنه في اليوم السابع، سيجد النظام الإيراني نفسه معزولًا في ملاجئه، مقطوع الاتصال بقواته على الأرض، وعاجزًا عن دفع رواتبها، وهو الأمر الذي يبدأ معه استسلام وحدات الحرس الثوري الإيراني لتنضم إلى المعارضة هربًا من الإعدامات الجماعية. 

ويعلن في اليوم نفسه، ممثلو الثوار وجنرالات الجيش الإيراني المنشقون توليهم مسؤولية إدارة الإذاعة والتلفزيون الرسمي، تمهيدًا لتشكيل حكومة انتقالية تعلن نهاية عهد النظام.

وفيما يتعلق بالأوضاع على الأرض، فستخرج حشود غفيرة في عدد من المدن الإيرانية من بينها العاصمة طهران بالإضافة إلى أصفهان وتبريز، مع رفض قوات الجيش النظامي المتدهورة اقتصاديًا إطلاق النار على المتظاهرين، بل وتسجيل وحدات كاملة انشقاقها وانضمامها للثوار.

إسرائيل تسأل الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي المواجهة الأمريكية الإيرانية استسلام الحرس الثوري الإيراني تقنيات الذكاء الاصطناعي أمريكا وإيران المرشد الإيراني إسرائيل

مسلسل الكينج الحلقة 3 .. القبض على محمد عادل إمام .. وعمرو عبد الجليل يطلب الزواج من حنان مطاوع

محمد عادل إمام

وصفة سهلة وطعم غني.. طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة المفرومة

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

لمرضى السكري.. نصائح بسيطة لتناول الحلويات بأمان في شهر رمضان

نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب

