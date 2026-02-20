ترامب يدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة ضد إيران لإجبارها على إبرام اتفاق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم أنه يفكر في اتخاذ إجراء عسكري محدود للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس ترامب يدرس توجيه ضربة عسكرية أولية محدودة لإيران لإجبارها على الامتثال لمطالبه بشأن التوصل إلى اتفاق نووي.

وحسب التقرير، فإن هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على طهران للتوصل إلى اتفاق، دون اللجوء إلى هجوم واسع النطاق قد يؤدي إلى رد فعل قوي.

وقال ترامب، يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران، وإلا فسيكون الأمر مؤسفاً للغاية بالنسبة لهم، مؤكدا أن أمام إيران من 10 إلى 15 يوما، للتوصل إلى اتفاق بطريقة أو بأخرى، وإلا ستحدث أمور سيئة إذا لم تتوصل إيران لاتفاق.