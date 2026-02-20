بعد تصريحات أوباما.. ترامب يوجه وكالات الدولة بنشر وثائق عن الكائنات الفضائية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيُصدر توجيهات لوزارة الدفاع (البنتاجون) ووكالات حكومية أخرى لبدء عملية تحديد ونشر الوثائق الحكومية المتعلقة بالكائنات الفضائية والأجسام الطائرة المجهولة. 

ويأتي تصريح ترامب في أعقاب تصريح الرئيس السابق باراك أوباما الذي قال فيه: "هناك كائنات فضائية، لكنني لم أرها".

 وكان ترامب قد صرح سابقًا بأن أوباما "كان ينبغي ألا يُفصح عن هذه المعلومات السرية. لا أعرف إن كانت حقيقية أم لا، أستطيع أن أؤكد لكم أنه سرب معلومات سرية. لقد ارتكب خطأً فادحًا".

وكان أوباما قد أدلى بتصريحه خلال مقابلة مع المعلق السياسي برايان تايلر كوهين نهاية الأسبوع الماضي، حيث أجاب بشكل مباشر عن سؤال حول وجود كائنات فضائية قائلاً: "نعم، إنها حقيقية، لكنني لم أرها".


وعقب الضجة التي أثيرت، أوضح أوباما عبر حسابه على "إنستغرام" أنه كان يتحدث في إطار افتراضي، مشيراً إلى أن اتساع الكون يجعل احتمال وجود حياة خارج الأرض وارداً إحصائياً، إلا أن المسافات الشاسعة بين الأنظمة الشمسية تجعل احتمال زيارة كائنات فضائية للأرض أمراً ضئيلاً، وأكد أنه خلال فترة رئاسته لم يرَ أي دليل على تواصل مع كائنات فضائية.


التصريحات المتبادلة أعادت الجدل مجدداً حول ملف الأجسام الطائرة المجهولة والحياة خارج كوكب الأرض، وهو موضوع يثير اهتماماً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها.

