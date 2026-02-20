طلبا للأمطار.. محافظ مطروح يدعو لصلاة الاستسقاء بعد أداء الجمعة

دعا اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح جميع مشايخ الأوقاف وأهالى مطروح إلى أداء صلاة الاستسقاء بجميع مساجد المحافظة عقب الصلاة الجمعة تضرعا إلى الله بنزول المطر.

ومن المقرر أن يودى اللواء محمد الزملوط صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بمرسى مطروح، يليها صلاة الاستسقاء المساجد تضرعا إلى الله بنزول المطر.

من ناحية أخرى، وفى وقت سابق قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح بجولة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة مرسي مطروح يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ وعدد من وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

تفقد خلالها محطات تحلية المياه بالرميلة للوقوف على كامل الطاقة الإنتاجية وحجم الاستهلاك خلال فصلي الشتاء والصيف بالإضافة إلى حجم إنتاجية المياه الإضافية الواردة للمدينة سواء من محطة باجوش وغيرها ، للعمل على توفير كميات المياه اللازمة لأهالي مطروح وزائريها ,

ووجه العميد أحمد الدسوقي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعرض تقرير مفصل بكافة المشكلات التى تواجه قطاع المياه و مقترح الحلول العاجلة والآجلة لكل مشكلة بما يسهم فى حل مشكلات المياه بصورة جذرية .