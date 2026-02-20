قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا تتعرض لهزة أرضية
النقل: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحات المنسوبة لـ كامل الوزير
مواجهة قوية بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 20-2-2026
استمرار صرف المساندة النقدية الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود في الدوري المصري
سعر الدولار اليوم 20-2-2026
استمرار معرض السلع الغذائية بالمتحف الزراعي لنهاية شهر رمضان
طلبا للأمطار.. محافظ مطروح يدعو لصلاة الاستسقاء بعد أداء الجمعة
تحذير صحي.. أضرار تناول السجائر على الريق بعد ساعات الصيام
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير 2026
سعر الذهب اليوم 20-2-2026
أخبار البلد

استمرار معرض السلع الغذائية بالمتحف الزراعي لنهاية شهر رمضان

شيماء مجدي

افتتح علاء فاروق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، معرض السلع الغذائية بالمتحف الزراعي بالدقي، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مناسبة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وتستمر فعاليات المعرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك. 

جاء الافتتاح في إطار خطة الدولة الشاملة للاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك، بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، والمساهمة في ضبط الأسعار.

ويضم المعرض تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، من بينها اللحوم، والدواجن، والزيوت، والأرز، والسكر، والبقوليات، وياميش رمضان، إلى جانب عدد من المنتجات الغذائية الأخرى التي تلبي احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم، وذلك بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وزارة الزراعة علاء فاروق السلع الغذائية جودة عالية أسعار مناسبة

