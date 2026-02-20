استمرار معرض السلع الغذائية بالمتحف الزراعي لنهاية شهر رمضان

افتتح علاء فاروق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، معرض السلع الغذائية بالمتحف الزراعي بالدقي، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مناسبة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وتستمر فعاليات المعرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

جاء الافتتاح في إطار خطة الدولة الشاملة للاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك، بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، والمساهمة في ضبط الأسعار.

ويضم المعرض تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، من بينها اللحوم، والدواجن، والزيوت، والأرز، والسكر، والبقوليات، وياميش رمضان، إلى جانب عدد من المنتجات الغذائية الأخرى التي تلبي احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم، وذلك بجودة عالية وأسعار مناسبة.