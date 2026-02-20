قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا تتعرض لهزة أرضية
النقل: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحات المنسوبة لـ كامل الوزير
مواجهة قوية بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 20-2-2026
استمرار صرف المساندة النقدية الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود في الدوري المصري
سعر الدولار اليوم 20-2-2026
استمرار معرض السلع الغذائية بالمتحف الزراعي لنهاية شهر رمضان
طلبا للأمطار.. محافظ مطروح يدعو لصلاة الاستسقاء بعد أداء الجمعة
تحذير صحي.. أضرار تناول السجائر على الريق بعد ساعات الصيام
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير 2026
سعر الذهب اليوم 20-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا تتعرض لهزة أرضية

زلزال
زلزال
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام سورية بتسجيل هزة أرضية شعر بها سكان مناطق شمال سوريا دون معرفة قوتها حتى الآن .

وفي وقت لاحق ؛ أطلق راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس تحذيرًا جديدًا بشأن ظاهرة فلكية نادرة قال إنها قد تنعكس على الأرض في صورة نشاط زلزالي قوي، مشيرًا إلى أن يومي 20 و21 فبراير الجاري قد يشهدان تطورات لافتة.

وفي مقطع مصوّر بثه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح هوغربيتس أن الأرض ستقترن مع كوكبي زحل ونبتون، وهي ظاهرة تتكرر – وفق تقديره – مرة كل 36 عامًا تقريبًا، ومن المتوقع أن تحدث تحديدًا في 20 فبراير.

وأضاف أن القمر سيقترن بدوره مع زحل ونبتون في مشهد فلكي وصفه بـ”الفريد”.


زوايا كوكبية حاسمة
ولم يقتصر التحذير على هذا الاقتران، إذ أشار إلى أن الزهرة ستشكّل زاوية قائمة بواقع 90 درجة مع كل من عطارد وأورانوس، معتبرًا أن هذا الترتيب الهندسي قد يزيد من احتمالات حدوث نشاط زلزالي ملحوظ.

وأوضح أن تقارب الزاوية القائمة بين عطارد وأورانوس، بالتزامن مع الموقع القمري، يمثل – بحسب وصفه – العامل الأكثر أهمية خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أن “هذا التقارب يقع في المنتصف تمامًا”، ما قد يعزز فرص تسجيل هزة أرضية قوية.

توقع بزلزال بقوة 7 درجات
وأشار هوغربيتس إلى احتمال وقوع زلزال قد تصل قوته إلى نحو 7 درجات في 21 فبراير، مع هامش زمني يزيد أو ينقص يومًا واحدًا، داعيًا متابعيه إلى عدم الاستهانة بالأمر والاستعداد لأي تطورات محتملة.

وأكد أن شدة أي زلزال تعتمد بشكل أساسي على مستويات الضغط المتراكمة في القشرة الأرضية، وهي عوامل لا يمكن قياسها بدقة مسبقة.

خلفية علمية وجدل مستمر
ويترأس هوغربيتس مؤسسة SSGEOS Solar System Geometry Survey، التي تُعنى بدراسة العلاقة بين اصطفاف الأجرام السماوية والنشاط الزلزالي على الأرض.

وكان اسمه قد تصدر المشهد عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير 2023، وأسفر عن أكثر من 50 ألف قتيل، بعدما أعلن أنه توقع وقوعه قبل ثلاثة أيام. ومنذ ذلك الحين، يواصل نشر توقعات دورية بشأن زلازل محتملة، مستندًا إلى تحليلات فلكية، في وقت يثير فيه هذا الطرح نقاشًا واسعًا داخل الأوساط العلمية حول مدى وجود علاقة مثبتة بين اصطفاف الكواكب والنشاط الزلزالي.

سوريا زلزال راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس ظاهرة فلكية نادرة زلزال تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسما جلال

دمي محروق .. راندا البحيري لـ أسماء جلال : دا شي مقبول؟!

موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الإجازات الرسمية كاملة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

سيد عبدالحفيظ

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

رؤية الهلال

رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه

وننسى اللي كان

بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري

الأهلي والزمالك

الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟

حازم امام

لولا عائلتي .. حازم إمام : كنت أحب اللعب في صفوف الأهلي

ترشيحاتنا

مسلسل هي كمياء

مسلسل هي كيميا الحلقة 2.. إهانة قاسية لسلطان وأزمة شهادة مزورة

مسلسل هي كيميا

دياب يتزوج ميمي جمال.. أحداث الحلقة الثالثة في مسلسل هي كيميا

مسلسل عين سحرية

أزمة صحية تهدد سما إبراهيم في الحلقة الثانية من عين سحرية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد