اليابان تعتزم إنشاء وحدة عمليات فضائية تابعة لقوات الدفاع الذاتي

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن طوكيو تعتزم إنشاء وحدة عمليات فضائية تابعة لقوات الدفاع الذاتي.

​وأعاد مجلس النواب الياباني -وذلك بعد عشرة أيام من الفوز التاريخي الساحق الذي حقّقه حزبها في الانتخابات - تسمية ساناي تاكايشي رسميًا رئيسةً للوزراء.

وكانت تاكايشي البالغة 64 عامًا أول امرأة تتولّى منصب رئيسة الوزراء في اليابان في أكتوبر، وفاز حزبها، الحزب الليبرالي الديمقراطي، بغالبية الثلثين في مجلس النواب في الانتخابات التشريعية المُبكّرة التي أجريت في 8 فبراير، إذ حصد 315 مقعدًا.

وهذه النتيجة التي حقّقها الحزب الليبرالي الديمقراطي هي الأفضل في تاريخه، في حين نال شريكه حزب الابتكار الياباني 36 مقعدًا، ما يمنح الائتلاف الحاكم 351 نائبًا في البرلمان المُكوّن من 465 مقعدًا.