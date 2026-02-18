اليابان تعلن تقديم دعم مالي لمشاريع اليونسكو في أوكرانيا وفلسطين

أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستقوم بتقديم المزيد من المساهمات المالية من أجل دعم مشاريع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في أوكرانيا وفلسطين ومناطق أخرى.

وأفادت الحكومة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم "الأربعاء"، بأنها ستقدم نحو 1.378 مليار ين أو ما يزيد عن 8.9 مليون دولار، لدعم 27 دولة ومنطقة.

وقدم السفير الياباني لدى اليونسكو كانو تاكيهيرو إلى المدير العام للمنظمة خالد العناني قائمة بالمشاريع التي سيتم دعمها من خلال المساهمة الجديدة.

وأشارت البعثة الدائمة لليابان لدى اليونسكو إلى أنه سيتم استخدام هذه الأموال للحفاظ على الممتلكات الثقافية في أوكرانيا ولإنشاء مساحة تعليمية مؤقتة في قطاع غزة، فضلا عن دعم مبادرات أخرى.

وقال كانو إن إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي أن الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب من اليونسكو، كان له أثر مالي على المنظمة، مشيرا إلى أن اليابان ترغب في تقديم الدعم حتى يتمكن المواطنون في المناطق التي تعاني من الصراعات من العيش بكرامة.