ترامب يكشف عن أولى الاستثمارات اليابانية في مشاريع الطاقة والمعادن الأساسية
عباس شومان: المتطاول على والدي رسولنا الكريم لا صلة له بالأزهر
علي جمعة: هلمّوا لاغتنام رمضان.. شهر تُفتح فيه أبواب الجنة وتُصفّد الشياطين
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح للدفع بقافلة «زاد العزة» 141
وزير الري: تعامل فوري مع أي تعديات على مجرى نهر النيل
بعد ارتفاعه أمس.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب قبالة جزر "أمامي - أوشيما" اليابانية
كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان
تراشق بالزجاجات الفارغة.. التحقيق مع سيدة وابنتها تعديا على جارتهما بإمبابة
الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية بمناسبة شهر رمضان
مع اقتراب شهر رمضان .. تعرّف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء
هل المرض عُذر شرعي يُبيح جمع الصلاة؟ .. عالم أزهري يُجيب
أخبار العالم

اليابان تعلن تقديم دعم مالي لمشاريع اليونسكو في أوكرانيا وفلسطين

أ ش أ

أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستقوم بتقديم المزيد من المساهمات المالية من أجل دعم مشاريع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في أوكرانيا وفلسطين ومناطق أخرى.

وأفادت الحكومة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم "الأربعاء"، بأنها ستقدم نحو 1.378 مليار ين أو ما يزيد عن 8.9 مليون دولار، لدعم 27 دولة ومنطقة.

وقدم السفير الياباني لدى اليونسكو كانو تاكيهيرو إلى المدير العام للمنظمة خالد العناني قائمة بالمشاريع التي سيتم دعمها من خلال المساهمة الجديدة.

وأشارت البعثة الدائمة لليابان لدى اليونسكو إلى أنه سيتم استخدام هذه الأموال للحفاظ على الممتلكات الثقافية في أوكرانيا ولإنشاء مساحة تعليمية مؤقتة في قطاع غزة، فضلا عن دعم مبادرات أخرى.

وقال كانو إن إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي أن الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب من اليونسكو، كان له أثر مالي على المنظمة، مشيرا إلى أن اليابان ترغب في تقديم الدعم حتى يتمكن المواطنون في المناطق التي تعاني من الصراعات من العيش بكرامة.

