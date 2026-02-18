سقوط نصابين استوليا على أموال مواطنين بزعم توفير تذاكر لحفلات بدار الأوبرا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بمزاولة نشاطهما إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى .

تبلغ لقطاع شرطة السياحة والآثار من (4 أشخاص) بتضررهم من آخرين لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإمكانية توفير تذاكر إحدى الحفلات بدار الأوبرا المصرية وإرسالها لهم عبر حساباتهم الشخصية ، عقب ذلك فوجئوا أثناء محاولتهم دخول الحفل بأن التذاكر مقلدة .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام وأجهزة الوزارة المعنية ، أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (طالبان - مقيمان بدائرة قسمى شرطة "أول السلام ، النزهة" بالقاهرة) .

وعُثر بحوزتهما على (3 هواتف محمولة "وبفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" – وإحتوائهم على عدد 2 محفظة إلكترونية بها مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى بقصد تحقيق أرباح مادية ، وأضافا بقيامهما بإرتكاب عدد (3) وقائع نصب أخرى بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





