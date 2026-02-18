قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر بـ كاف .. عقوبات الأهلي تنحصر بين الغرامة ومنع حضور الجماهير مع إيقاف التنفيذ
خناقة على "الفهلوي".. المؤلف أحمد الإبياري يتهم صناع مسلسل أحمد عز بـ "قلة الإبداع"
وفاة والدة الفنان نبيل علي ماهر.. تعرف على موعد ومكان جنازتها
شاهد.. أول طائرة ركاب تهبط في فنزويلا بعد الإطاحة بمادورو
اعتبارا من اليوم.. التليفزيون المصري يبدأ بث مسلسلات رمضان
الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالشهر الفضيل ويدعو بالسلام والاستقرار لمصر والعالم
جيش الاحتلال: السماح بدخول 10 آلاف مصل لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الفترات البينية.. خدمة جديدة لتقليل زحام التأمين الصحي| فيديو
1.33 مليار دولار صادرات الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنمو 12% خلال 2025
السلام والاستقرار.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان
دعاء آخر يوم فى شعبان مكتوب ومستجاب.. ردده لسه قدامك فرصة للمغرب
ارتفاع الدولار والريال السعودي .. تعرف على أسعار العملات اليوم
سقوط نصابين استوليا على أموال مواطنين بزعم توفير تذاكر لحفلات بدار الأوبرا

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بمزاولة نشاطهما إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى .

 تبلغ لقطاع شرطة السياحة والآثار من (4 أشخاص) بتضررهم من آخرين لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإمكانية توفير تذاكر إحدى الحفلات بدار الأوبرا المصرية وإرسالها لهم عبر حساباتهم الشخصية ، عقب ذلك فوجئوا أثناء محاولتهم دخول الحفل بأن التذاكر مقلدة .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام وأجهزة الوزارة المعنية ، أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (طالبان - مقيمان بدائرة قسمى شرطة "أول السلام ، النزهة" بالقاهرة) .

وعُثر بحوزتهما على (3 هواتف محمولة "وبفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" – وإحتوائهم على عدد 2 محفظة إلكترونية بها مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى بقصد تحقيق أرباح مادية ، وأضافا بقيامهما بإرتكاب عدد (3) وقائع نصب أخرى بذات الأسلوب.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية النصب الحفلات

