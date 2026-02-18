خناقة على "الفهلوي".. المؤلف أحمد الإبياري يتهم صناع مسلسل أحمد عز بـ "قلة الإبداع"

هاجم المؤلف أحمد الإبيارى، صناع المسلسل الإذاعى «الفهلوي» بطولة الفنان أحمد عز، وذلك بعد تشابه اسم المسلسل بمسرحية التى قدمها على 1984 بطولة الراحل سيد زيدان.

ونشر «الأبياري» بوستر العملين عبر فيسبوك و علق كاتبا: كالعادة.. اشمعنى أسماء مسرحياتى هى إللى بتزغلل أفكاركم.. ماتفكروا وتبدعوا بعيد عنى».

مسلسل الفهلوي

والمسلسل من بطولة النجم أحمد عز، وبالاشتراك مع الفنانة هنادي مهنا والفنانة شيماء سيف، والفنان ميشيل ميلاد، والفنان محمود فايز.

تدور أحداث المسلسل حول (عصمت جاب الله) المحامي الذي هرب إلى القاهرة خوفًا من ملاحقة أهل موكله الذي تسبب في إعدامه بدلًا من براءته، وفي القاهرة يلتقي “شهد” التي تغيّر حياته رأسًا على عقب وتورطه في كوارث لا يستطيع مواجهتها بفهلوته.