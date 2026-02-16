استعدادًا لرمضان.. عز وهنادي وشيماء سيف وميشيل ميلاد في كواليس «الفهلوي»

شهدت كواليس تسجيل المسلسل الإذاعي «الفهلوي» أجواءً من الحماس والبهجة، استعدادًا لطرحه خلال الموسم الرمضاني عبر إحدى القنوات الإذاعية، بمشاركة نخبة من النجوم.

ويضم العمل في بطولته كلًا من أحمد عز، وهنادي مهنا، وشيماء سيف، وميشيل ميلاد، الذين ظهروا داخل الاستوديو في أجواء يغلب عليها الطابع الكوميدي وروح الفريق الواحد، أثناء تسجيل مشاهد العمل.

وتدور أحداث «الفهلوي» في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية تتمتع بذكاء خاص وقدرة على التعامل مع الأزمات بطرق غير تقليدية، ما يوقعها في العديد من المفارقات والمواقف الطريفة.

وأعرب أبطال المسلسل عن سعادتهم بخوض تجربة الدراما الإذاعية، مؤكدين أن العمل يحمل طابعًا خفيفًا يناسب أجواء الشهر الكريم، مع وعد الجمهور بمفاجآت عديدة خلال الحلقات.

ومن المقرر إذاعة المسلسل يوميًا طوال شهر رمضان ضمن الخريطة البرامجية الخاصة بالموسم.