عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هل لاحظتِ يومًا تغيّر لون لسانكِ أو ظهور طبقة بيضاء أو تشققات مفاجئة؟ كثيرون يتجاهلون شكل اللسان، رغم أنه مرآة دقيقة لصحة الجسم. الأطباء يؤكدون أن بعض التغيرات في اللسان قد تكون أول إشارة مبكرة لمشكلة صحية خطيرة، قبل ظهور الأعراض الواضحة.

في هذا التقرير نكشف أهم أعراض اللسان التي لا يجب تجاهلها، ومتى تتحول من عرض بسيط إلى إنذار يستدعي زيارة الطبيب، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

طبقة بيضاء على اللسان… متى تكون خطيرة؟

ظهور طبقة بيضاء خفيفة أحيانًا يكون نتيجة تراكم بكتيريا بسبب قلة تنظيف اللسان أو جفاف الفم. لكن إذا استمرت الطبقة البيضاء لفترة طويلة، أو كانت سميكة ومؤلمة، فقد تشير إلى:

عدوى فطرية مثل القلاع الفموي

ضعف في المناعة

مرض السكري غير المنضبط

إذا كانت الطبقة لا تختفي بالتنظيف وترافقها حرقة أو ألم، فهنا يجب الفحص الطبي.

لسان أحمر لامع… نقص خطير في الجسم

تحول اللسان إلى اللون الأحمر اللامع أو ما يُشبه "اللسان الفراولي" قد يكون علامة على:

نقص فيتامين B12

نقص الحديد

فقر الدم

هذه الحالات تسبب إرهاقًا عامًا، دوخة، وتساقط شعر. تحليل دم بسيط قد يكشف السبب ويمنع تطور المضاعفات.

تشققات عميقة في اللسان

التشققات البسيطة قد تكون طبيعية لدى بعض الأشخاص، لكن إذا ظهرت فجأة أو صاحبها ألم أو التهابات، فقد ترتبط بـ:

جفاف شديد

نقص في بعض الفيتامينات

اضطرابات مناعية

في بعض الحالات النادرة، قد تشير التغيرات المزمنة إلى أمراض جهازية تحتاج متابعة.

بقع داكنة أو تغير لون مفاجئ

تغير لون اللسان إلى البني الداكن أو الأسود قد يحدث بسبب التدخين أو تناول بعض الأدوية، لكنه أحيانًا يرتبط بخلل في البكتيريا الفموية.

أما ظهور بقع حمراء أو بيضاء غير منتظمة لا تلتئم، فقد يكون إنذارًا مبكرًا لمشكلات أكثر خطورة في الفم.

إذا استمرت أي بقعة أكثر من أسبوعين دون تحسن، يجب مراجعة طبيب الأسنان أو طبيب الأنف والأذن والحنجرة.

ألم أو حرقة مستمرة في اللسان

الشعور بحرقان في اللسان رغم عدم وجود جروح واضحة قد يكون مرتبطًا بـ:

اضطراب هرموني

قلق أو توتر مزمن

نقص عناصر غذائية

ارتجاع معدي يؤثر على الفم

هذه الحالة تُعرف أحيانًا بمتلازمة حرقان الفم، وتحتاج تقييمًا طبيًا لتحديد السبب.

متى يكون الأمر طارئًا؟

اطلبي استشارة طبية فورًا إذا لاحظتِ:

تورمًا مفاجئًا في اللسان يعيق التنفس

نزيفًا غير مبرر

صعوبة في البلع

قرحًا لا تلتئم بعد أسبوعين

كيف تحافظين على صحة لسانك؟