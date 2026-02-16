دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

4 كيلو سكر، و3 كيلو أرز، و3 عبوات زيت، و6 عبوات مكرونة، تمثل الحد الأقصى للسلع التي يمكن صرفها شهريًا ضمن المنحة الإضافية المقررة على بطاقات التموين للأسر المستحقة، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف المنحة الإضافية بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مستحقة ولمدة شهرين (مارس وأبريل)، بإجمالي 800 جنيه للبطاقة الواحدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عدد المستفيدين من المنحة يصل إلى نحو 10 ملايين بطاقة تمثل قرابة 25 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 8 مليارات جنيه خلال فترة التنفيذ.

وأوضح الوزير أن المواطن المستحق سيتلقى رسالة نصية (SMS) تُفيد بأحقيته في صرف المنحة، بالتوازي مع رسالة بون صرف الخبز، بما يضمن وضوح موقف الاستحقاق.

وفيما يتعلق بتفاصيل السلع المتاحة ضمن الحد الأقصى الشهري لكل بطاقة تموينية، تشمل:

4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو.

3 كيلو أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو.

3 عبوات زيت (زنة 700 مللي بسعر 48 جنيهًا للعبوة أو زنة 800 مللي بسعر 54 جنيهًا للعبوة).

6 عبوات مكرونة زنة 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة.

وتُصرف المنحة من خلال نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، تضم المجمعات الاستهلاكية ومنافذ «كاري أون» و«جمعيتي» وبدالي التموين، مع منح المواطن الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من قائمة السلع المخصصة للمنحة الإضافية بالسعر الحر.

وشدد وزير التموين على سرعة ضخ السلع من مخازن الجملة إلى مختلف المنافذ، مع إتاحة عدد استعاضات مفتوحة طوال فترة الصرف لضمان استمرار توافر السلع دون انقطاع، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة لمتابعة انتظام عمليات الصرف والتنسيق اللحظي مع مديريات التموين بالمحافظات لرصد أي معوقات والتعامل الفوري معها.

وأكدت الوزارة أن صرف المنحة الإضافية يتم بالتوازي مع استمرار صرف المقررات التموينية الشهرية المعتادة، بما يعزز شبكات الأمان الاجتماعي ويخفف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.