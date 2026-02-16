قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

تفاصيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية وسط حضور أسرة المجني عليها

كتبت مروة فاضل

وسط حضور أسرة عروس المنوفية ، استكملت جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته عروس المنوفية بمحكمة شبين الكوم .

اسرة عروس المنوفية 

حضرت أسرة المجني عليها كريمة صقر عروس المنوفية والتي قتلت علي يد زوجها في ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته عروس المنوفية بمحكمة شبين الكوم. 

وقالت والدة المجني عليها، إنها تنتظر الحكم بالإعدام علي المتهم بقتل نجلتها كريمه وهي حامل في شهرها الثاني. 

وأكدت أن المتهم اعترف بقتل نجلتها ومحامي المتهم يطالب بعرضه علي الطب النفسي ولكن بمناقشته اعترف بالقتل. 

محامي المجني عليها:المتهم يواجه أقصي العقوبة

وأكد محامي المجني عليها أحمد طلبة، أن المتهم يواجه أقصي العقوبة لقيامه بقتل الزوجة وجنينها قتل عمد بعد 4 أشهر من الزواج حيث كانت حاملا في شهرها الثاني. 

وأضاف أحمد طلبة، محامي عروس المنوفية كريمة صقر والتي قتلت علي يد زوجها بقرية ميت بره بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، إن تقرير الطب الشرعي أكد الضرب العمد للمجني عليها. 

وأكد في تصريحاته لـ صدى البلد، أن نص التقرير الصفة التشريحية أكد وجود كسر في عظمة القص الخاصة بالقفص الصدري نتيجة تعرض المجني عليها لضربات قوية ومتتالية بالقدم علي منطقة الصدر. 

وتابع أن التقرير، أكد أن الضرب أدى إلى نزيف بالرئتين ونزيف بالمخ وتوقف التنفس مما أدى إلى توقف عضله القلب وركلات قوية بمنطقة البطن مما أدى إلى إجهاض المجني عليها. 

وأوضح،محامي عروس المنوفية،أن القيد والوصف جناية قتل عمد مقترنة بجناية الإجهاض وطبقا للقانون فإن عقوبة المتهم هي الاعدام شنقا. 

وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة قويسنا، بقيام زوج بقتل زوجته بقرية ميت بره التابعة للمركز. 

بالانتقال تبين قيام شاب بقتل زوجته بعد 4 أشهر من الزواج.

فيما انتقلت قيادات المباحث والشرطة لمتابعة الحادث وكشف تفاصيل الواقعة. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اسرة عروس المنوفية تغادر المحكمة

غادرت أسرة المجني عليها كريمة صقر عروس المنوفية محكمة شبين الكوم بعد انباء عن تأجيل جلسة المحاكمة للمرة الثالثة. 

وقالت والدة المجني عليها، أن المحامي أخبرهم أنه سيتم تأجيل الجلسة لعرض المتهم علي الطب النفسي. 

وأكدت أن المتهم لم يحضر الجلسة وغاب محاميه عن الحضور لذلك سيتم تأجيل الجلسة. 

وباشرت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية محاكمة الزوج المتهم بقتل زوجته في المنوفية بعد 4 أشهر من الزواج. 

جاء ذلك عقب تأجيل جلسة أمس لسماع أقوال محامي المتهم وذلك عقب رفض طلبه بإحالته إلي الطب النفسي لمروره بأزمة صحية واصفا واقعة قتل الزوجة بالجنون اللحظي.

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
طريقة سلطة البابا غنوج..
سيارات فيسبوك
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
