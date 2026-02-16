رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بمناسبة شهر رمضان المبارك

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن خالص التهاني القلبية لسيادته وللشعب المصري العظيم بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدًا اعتزاز الطائفة الإنجيلية بروح المحبة التي تجمع أبناء الوطن في كل وقت.

وجاء نص البرقية:

"فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أبعث لسيادتكم وللشعب المصري العظيم بخالص التهاني القلبية بمناسبة شهر رمضان المبارك، ونصلي إلى الله أن يحفظ شعبنا العظيم، وأن يبارك مصرنا الغالية، وأن يُحلّ السلام في جميع بلدان العالم".

كما بعث رئيس الطائفة الإنجيلية برقيات تهنئة مماثلة إلى كلٍّ من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية.