مش مبسوط منه.. شوبير يهاجم حسين الشحات: مشاداته تكررت كثيرا

هاجم الإعلامي أحمد شوبير، لاعب الأهلي حسين الشحات؛ بسبب تكرار دخوله في أزمات ومشادات خلال المباريات.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ''لا أفهم سبب عصبية حسين الشحات في لقاء الجيش الملكي، وإذا كان الأمر بسبب الجلوس بديلًا؛ فأنت الآن تشارك، وإذا كنت غاضبًا؛ فناقش الأمر داخل الغرف المغلقة، وأنا مش مبسوط منه، وتصرفه ده تكرر أكثر من مرة''.

وأنهى الأهلي دور المجموعات متصدرا مجموعته بـ 10 نقاط دون خسارة، في مشهد يعكس اتزانا تكتيكيا وقدرة على إدارة المباريات الكبيرة.

وفي الجولة الختامية تعادل سلبيًا مع الجيش الملكي ليصعد الفريقان سويًا، بينما غادر يانج أفريكانز رغم فوزه على شبيبة القبائل.

مكافأة الـ كاف للنادي الأهلي

سيحصل النادي الأهلي على 41 مليونا و760 ألف جنيه؛ نظير تأهله إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ولم يكن الأهلي وحده الذي حافظ على سجله خاليًا من الهزائم، إذ فعلها أيضًا بيراميدز، في تأكيد على الحضور المصري القوي في النسخة الحالية للبطولة.