قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرسيدس تكشف الستار عن AMG GLC 53 موديل 2027.. صور
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف في خان يونس
مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور
اليوم.. الاستماع للمرافعة في محاكمة 71 متهمًا بقضية الهيكل الإداري للإخوان
سعر أقل دولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم 16-2-2026
إيطاليا.. القبض على مراهق مصري بحوزته عبوة شديدة الانفجار في بولونيا
تمهيدا لاستثماره.. إدارة الزمالك تبدأ إخلاء ممر بوابة شارع جامعة الدول
تصعيد غير مسبوق بطائرات ودبابات الاحتلال.. الكشف عن خطة اعتداء شاملة في الضفة
دار الإفتاء: يجب الالتزام بما يصدره المفتي في تحديد بداية شهر رمضان
مواعيد المترو والقطارات في رمضان 2026 بعد التعديل الرسمي
الحر مستمر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير ينتقد الشحات: كل مباراة لازم خناقة

حسين الشحات
حسين الشحات
رباب الهواري

وجّه الإعلامي أحمد شوبير انتقادًا مباشرًا لحسين الشحات لاعب الأهلي، بسبب تكرار دخوله في أزمات ومشادات خلال المباريات، مؤكدًا أنه لا يفهم سبب تكرار هذا الأمر بشكل مستمر.

وقال شوبير عبر برنامج “الناظر” على قناة النهار، إن الشحات لاعب موهوب ويمتلك شخصية طيبة وابن بلد، لكنه دائمًا ما يفتعل مشكلات داخل الملعب، وهو ما يؤثر على تركيزه ومستواه.

وأضاف: “ليه كل مرة مشكلة وخناق؟ بدل ما تباصي وتشوف تمريرة أو عرضية وتلعب كورة وخلاص”.

رسالة لإدارة الأهلي: “متجيبوش لعيبة تحت الضغط”

وفي سياق آخر، طالب شوبير مجلس إدارة الأهلي بعدم التعاقد مع لاعبين لمجرد الاستجابة للضغوط الجماهيرية أو الإعلامية، مؤكدًا أن الفريق يمتلك حلولًا هجومية جيدة بالفعل.

وأشار إلى أن المهاجم جراديشار كان مهاجمًا جيدًا لكنه رحل، كما أن مروان مهاجم واعد وما زال صغيرًا وجديدًا على الفريق، ويحتاج لفرصة حقيقية لإثبات نفسه.

شوبير يتعجب من استبعاد محمد شريف

وأبدى شوبير دهشته من خروج محمد شريف من قائمة الأهلي، رغم أن النادي يعرف إمكانياته جيدًا بعد تجاربه السابقة، معتبرًا أن استبعاده غير مفهوم في ظل حاجة الفريق أحيانًا لحلول هجومية متنوعة.

كما أشار إلى أن هناك أسماء أخرى تم الحديث عن استبعادها أيضًا، وهو ما أثار علامات استفهام لدى الجمهور.
 

دفاع عن توروب: “متصدر ومتأهل.. فين المشكلة؟”

واختتم شوبير تصريحاته بالتعليق على الحملة الكبيرة التي تُشن ضد المدير الفني توروب، مؤكدًا أنه لا يرى مبررًا للهجوم عليه في الوقت الحالي.

وأوضح أن الأهلي يدفع رواتب كبيرة للمدربين مثل كولر وتوروب، وفي النهاية الفريق متصدر ومتأهل، وبالتالي لا توجد أزمة واضحة تستدعي كل هذا الضغط.


 

حسين الشحات الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

بطاقة التموين

400 جنيه على بطاقة التموين.. موعد صرف منحة رمضان ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 فبراير 2026.. تحديث لحظي الآن

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 فبراير 2026.. تحديث لحظي الآن

رونالدو

هدايا العام 41.. رونالدو يكتب عرضا شاملا للابهار| ايه الحكاية

ابولو 16

صورة من الأرض إلى القمر.. ذكرى إنسانية تركها رائد فضاء منذ 1972

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد