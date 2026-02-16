قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان
مي كساب: لا أخشى الحسد على أولادي وعدم ظهورهم احتراما لاختيارهم.. فيديو
الرئاسة الأوكرانية: الوفد في طريقه إلى جنيف لجولة جديدة من مفاوضات هدنة الطاقة
وزير الخارجية الإيراني يصل جنيف لاستئناف المفاوضات النووية مع أمريكا
سعر أعلى سعر دولار اليوم 16-2-2026
محاكمة 25 متهما في خلية أكتوبر الإرهابية
الفخامة الكورية.. ماذا تقدم جينيسيس G80 موديل 2026؟
كواليس اجتماع مجلس الزمالك.. موقف معتمد جمال وتطور بملف المدرب الأجنبي
خبير لوائح يكشف عن عقوبات الأهلي بسبب شغب الجماهير في مباراة الجيش الملكي
حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين.. دار الإفتاء تجيب
طالبان: أفغانستان تؤكد استعدادها لدعم إيران حال تعرضها لهجوم أمريكي
حوادث

محاكمة 25 متهما في خلية أكتوبر الإرهابية

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، محاكمة 25 متهما، في القضية رقم 15334 لسنة 2024، جنايات أول أكتوبر، المعروفة بـ «خلية أكتوبر الإرهابية».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية، أنه خلال الفترة من عام 2010 وحتى 2024، تولى المتهمان الأول والثانى، قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها “الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير، انضموا إلى الجماعة موضع الاتهام، مع علمهم بأغراضها.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر المستشار محمد السعيد الشربيني محاكمة 25 متهما خلية أكتوبر

