محاكمة 25 متهما في خلية أكتوبر الإرهابية

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، محاكمة 25 متهما، في القضية رقم 15334 لسنة 2024، جنايات أول أكتوبر، المعروفة بـ «خلية أكتوبر الإرهابية».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية، أنه خلال الفترة من عام 2010 وحتى 2024، تولى المتهمان الأول والثانى، قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها “الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير، انضموا إلى الجماعة موضع الاتهام، مع علمهم بأغراضها.