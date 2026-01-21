قضايا الدولة تحتفل بمرور 150 عامًا على إنشائها الثلاثاء المقبل

تنظم هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس الهيئة، احتفالية يوم الثلاثاء القادم بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء الهيئة، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ويشهد الاحتفال عدد من كبار رجال الدولة والمستشار عدنان فنجري وزير العدل وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات القضائية والبرلمانية والإعلاميين والشخصيات العامة.

ويتضمن الاحتفال تكريمًا لرؤساء الهيئة السابقين وبعض الرموز القضائية من مصر والدول العربية والإفريقية.

كما يتخلل الحفل عرضًا لفيلم وثائقي يعرض لتاريخ الهيئة منذ إنشائها وحتى الآن ودورها في الدفاع عن القضايا المنظورة أمام المحاكم داخليًا وخارجيًا، والتي تكون الدولة طرفًا فيها إلى جانب أنه سيتم في ختام الاحتفال عرض فني للفنان عمر خيرت.

وقال المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس الهيئة، إنه إلى جانب النجاحات المتعاقبة التي حققتها الهيئة عبر تاريخها في الحفاظ على المال العام والدفاع عن الدولة، وصون حقوقها فقد أنشأت الهيئة برئاسته قطاعًا لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الدولة ملحقًا بها مكتبًا فنيا نجح في تحقيق إيرادات في الموازنة العامة للدولة في الفترة من أول يوليو 2023 وحتى 23 ديسمبر 2025 بإجمالي مبالغ محصلة قدرها 36 مليارًا و626 مليونًا و876 ألف جنيه، واسترد قطعة أرض في دمياط بقيمة 600 مليون جنيه.

من جانبه، قال المستشار محمد عامر الأمين العام لـ"قضايا الدولة"، إن الهيئة حصلت على 4 شهادات أيزو معتمدة دوليًا على مدى 6 أشهر ماضية؛ تقديرًا لتميزها في التدريب، وذلك في مجالات الجودة والحوكمة والتحول الرقمي وتقييم الانبعاثات الحرارية "الكربونية"، موضحًا أن الهيئة بذلك تكون أول جهة حكومية تحصل على شهادات الأيزو في مقياس تقدير الانبعاث الحراري وذلك اتساقًا مع سياسة الدولة الخاصة بإعطاء الشفافية في تقريرها المقدم سنويًا بشأن الانبعاثات الحرارية وفقًا لتوقيع مصر على اتفاقية التغير المناخي في باريس عام 2015.

وأوضح أن هيئة قضايا الدولة حرصت على تدعيم تقلد المرأة للمناصب القضائية؛ حيث تقلدت المرأة المناصب القضائية التي من أبرزها تقلد المستشارة مشيرة عبد الرسول عضوية المجلس الأعلى للهيئة، والمستشارة يمنى بدير منصب مساعد رئيس الهيئة لشؤون المجلس الأعلى، والحركة القضائية لمستشاري أعضاء الهيئة والمستشارة مي مروان رئاسة أمانة المرأة والرعاية الإنسانية والحوكمة.

وأكد أن حرص الهيئة على تمكين القيادات النسائية في مناصبها القيادية يأتي اتساقًا مع السياسة العامة للدولة في وضع المرأة في مكانتها اللائقة.

وأوضح المستشار محمد عامر أن الدكتور حسين مدكور رئيس الهيئة حرص على تصدر الكوادر الشبابية وتقلدها للمناصب القيادية في كافة قطاعات الهيئة.

ومن جانبه، قال المستشار الدكتور أحمد مسعود المنسق الإعلامي للاحتفال، إنه بمناسبة هذا الاحتفال أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية بهذه المناسبة.

وتعد هيئة قضايا الدولة، هيئة قضائية مستقلة مهمتها تمثيل الدولة أمام القضاء لحماية المال العام والمصالح العامة، وتختص بالدفاع عن الدولة في الدعاوى وإبداء الراي القانوني، وتتمتع بضمانات استقلالية أعضاء الهيئات القضائية.

وتمثل الهيئة، الدولة في كافة الدعاوى أمام القضاء (داخليًا وخارجيًا) ودورها الأساسي هو الدفاع عن المال العام والمطالبة به، وتختص برفع الدعاوى نيابة عن الدولة أو الدفاع عنها واقتراح تسوية الدعاوى وديًا إذا لزم الأمر، وصياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفًا فيها، والإشراف الفني على الإدارات القانونية بالدولة.

وتعتبر هيئة قضايا الدولة؛ بمثابة حائط صد قانوني لحماية حقوق الدولة ومصالحها وتضمن عدم الاعتداء على المال العام مع تمتع أعضائها بالحيدة والتجرد وعدم القابلية للعزل (إلا بإجراءات قانونية)؛ لحماية استقلاليتهم في أداء مهامهم.

ويعد من أبرز الشخصيات الذين سبق لهم العمل في هيئة قضايا الدولة في جانب من حياتهم الوظيفية الدكتور عصمت عبدالمجيد الأمين العام للجامعة العربية الأسبق ووزير الخارجية الأسبق، والدكتور عوض المر الذي أصبح رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالحليم الجندي الفقيه القانوني والمفكر الإسلامي الذي تولى رئاسة الهيئة، والمستشار عبدالحميد بدوي الذي عين قاضيًا بمحكمة العدل الدولية وغيرهم.