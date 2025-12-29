هيئة قضايا الدولة تحصل على المصادقة الدولية لشهادة تقارير غازات الانحباس الحراري

حصلت هيئة قضايا الدولة على المصادقة الرسمية المعتمدة دوليًا لشهادة تقارير غازات الانحباس الحراري، لتصبح بذلك أول جهة حكومية في مصر تنال هذه الشهادات الدولية المرموقة، مما يعكس التزام الهيئة بتطبيق معايير الاستدامة البيئية ودعم توجهات الدولة في التحول الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة الحكيمة لرئيس الهيئة المستشار الدكتور حسين مدكور.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي استقبلتها الهيئة اليوم، لتسليم شهادات الكربون والمصادقة المعتمدة، بحضور كل من:

• الدكتور مدحت عبد الوهاب – الأمين العام للمجلس الوطني للتدريب والتعليم

• الدكتور محمد السيد – المدير التنفيذي للمجلس الوطني للتدريب والتعليم

• الدكتور محمد لاشين – المدير الإقليمي لشركة إكسنت للخدمات الفنية (D.M.M)

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود هيئة قضايا الدولة لتعزيز دورها في دعم ملف الاستدامة البيئية وتحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030، بما يواكب المعايير الدولية في الحد من الانبعاثات الكربونية وزيادة الوعي المؤسسي بأهمية حماية المناخ.

كما شهدت الفعالية حضور عدد من قيادات هيئة قضايا الدولة، وفي مقدمتهم:

• المستشار شريف زوين – نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس إدارة شؤون الأعضاء

• المستشار محمد عامر – نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس إدارة شؤون المقرات

• المستشار وليد صالح – نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.

وذلك في إطار الدعم المؤسسي المتكامل لجهود الهيئة نحو تعزيز معايير الحوكمة البيئية وتطوير منظومة العمل بما يواكب المتطلبات الدولية في مجالات الاستدامة والمناخ.