القبض على عنصر جنائى تعدى على زوجته بالضرب في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من تعرض إحدى السيدات بكفر الشيخ للخطف والتعدى عليها بالضرب من قبل زوجها لوجود خلافات أسرية بينهما.



بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات بين خالة القائم على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ) وبين زوجها (مقيم بذات الدائرة) ومحرر بشأنها عدة محاضر ، وبإستدعاء المذكورة وسؤالها قررت بتضررها من المشكو فى حقه لتعديه عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بجروح قطعية متفرقة لخلافات زوجية بينهما ونفت تعرضها للخطف.



تم ضبط المشكو فى حقه (عنصر جنائى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



