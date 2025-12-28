بعد هروب النزلاء.. القبض على المسئولين عن مصحة الإدمان بالبدرشين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات صور ومقاطع فيديو تم تداولهم بمواقع التواصل الإجتماعى والمواقع الإخبارية بشأن هروب بعض الأشخاص من إحدى المصحات لعلاج الأدمان بالبدرشين بالجيزة لتعرضهم لسوء المعاملة.



بالفحص تبين أن المصحة المشار إليها غير مرخصة وتم غلقها بتاريخ 14أكتوبر الماضى عقب إستهدافها بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وأمكن تحديد وضبط مالك المصحة ومشرفين بها “لإثنين منهم معلومات جنائية”.

وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بإعادة فتح المصحة مرة آخرى دون الحصول على التراخيص اللازمة خلال شهر نوفمبر المنقضى فى إطار تحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المختصة لإعادة غلق المصحة.