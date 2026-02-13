قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل
ثورة إدارية في مصر.. دمج وزارات وإلغاء هيئات وإعادة هيكلة الشركات القابضة
متوسط سعر الدولار في مصر يوم الجمعة
حكم الكلام أثناء الوضوء وماهي نواقضه؟.. الإفتاء تجيب
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-2-2026 والقنوات الناقلة
استجابة لبلاغ المواطنين.. فريق "محميات البحر الأحمر" يتعامل مع حالة نفوق درفيل برأس غارب
الدولار يواصل الهبوط.. تباين أسعار العملات الأجنبية في مصر
بيونج يانج تتوعد سيول برد قاسٍ إذا تكرر اختراق الأجواء بالمسيرات
الدينار يخسر 41 قرشا.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة
الجيش الإسرائيلي يجهز خططا جديدة لمواجهة إيران.. وسط حالة تأهب قصوى
واشنطن تتكتم على تفاصيل مكالمة دولية تربط كوشنر بمفاوضات إيران
فرناس حفظي

لوحت كوريا الشمالية باتخاذ «رد رهيب» في حال تكرار توغل طائرات مسيرة كورية جنوبية داخل أجوائها، في تصعيد جديد للتوتر بين الجانبين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.


وجاء التهديد عقب قيام محققين في كوريا الجنوبية بمداهمة مقرات تابعة لأجهزة استخبارات، في إطار تحقيقات تتعلق بحادثة يناير الماضي، عندما أعلنت بيونج يانج إسقاط طائرة مسيرة قرب مدينة كايسونج الصناعية.

وفي بيان رسمي، قالت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إن أي استفزاز يمس «السيادة الراسخة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية» سيقابل برد حازم. ورغم إقرارها بأن سيول اتخذت إجراءات وصفتها بـ«المعقولة» عقب الحادثة، شددت على أن انتهاك المجال الجوي لبلادها «أمر غير مقبول مهما كانت المبررات».


وأكدت أن بيونج يانج لا تهتم بهوية الجهة المسؤولة عن إطلاق المسيّرات، سواء كانت جهة رسمية أو مدنية، محذّرة من تكرار ما وصفته بـ«الاستفزاز».


الحادثة ألقت بظلالها على مساعي الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ لإعادة فتح قنوات التواصل مع الشمال، بعدما تعهد بوقف سياسة إطلاق المسيّرات التي اتُّبعت خلال ولاية سلفه.


وفي تطور لافت، أعلنت سيول فتح تحقيق مع ثلاثة عسكريين وموظف في جهاز استخبارات بهدف «كشف الحقيقة كاملة»، كما نفذت السلطات مداهمات شملت 18 موقعاً، من بينها مقرا قيادتي جهازي استخبارات.


وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه شبه الجزيرة الكورية حساسية متزايدة، مع استمرار انعدام الثقة بين الجانبين وتصاعد التحذيرات المتبادلة.

كوريا الشمالية طائرات مسيرة طائرات مسيرة كورية جنوبية كوريا الجنوبية كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

