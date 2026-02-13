بيونج يانج تتوعد سيول برد قاسٍ إذا تكرر اختراق الأجواء بالمسيرات

لوحت كوريا الشمالية باتخاذ «رد رهيب» في حال تكرار توغل طائرات مسيرة كورية جنوبية داخل أجوائها، في تصعيد جديد للتوتر بين الجانبين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.



وجاء التهديد عقب قيام محققين في كوريا الجنوبية بمداهمة مقرات تابعة لأجهزة استخبارات، في إطار تحقيقات تتعلق بحادثة يناير الماضي، عندما أعلنت بيونج يانج إسقاط طائرة مسيرة قرب مدينة كايسونج الصناعية.

وفي بيان رسمي، قالت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إن أي استفزاز يمس «السيادة الراسخة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية» سيقابل برد حازم. ورغم إقرارها بأن سيول اتخذت إجراءات وصفتها بـ«المعقولة» عقب الحادثة، شددت على أن انتهاك المجال الجوي لبلادها «أمر غير مقبول مهما كانت المبررات».



وأكدت أن بيونج يانج لا تهتم بهوية الجهة المسؤولة عن إطلاق المسيّرات، سواء كانت جهة رسمية أو مدنية، محذّرة من تكرار ما وصفته بـ«الاستفزاز».



الحادثة ألقت بظلالها على مساعي الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ لإعادة فتح قنوات التواصل مع الشمال، بعدما تعهد بوقف سياسة إطلاق المسيّرات التي اتُّبعت خلال ولاية سلفه.



وفي تطور لافت، أعلنت سيول فتح تحقيق مع ثلاثة عسكريين وموظف في جهاز استخبارات بهدف «كشف الحقيقة كاملة»، كما نفذت السلطات مداهمات شملت 18 موقعاً، من بينها مقرا قيادتي جهازي استخبارات.



وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه شبه الجزيرة الكورية حساسية متزايدة، مع استمرار انعدام الثقة بين الجانبين وتصاعد التحذيرات المتبادلة.