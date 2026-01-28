تصعيد غير مسبوق .. زعيم كوريا الشمالية يبحث خطط شن حرب نووية

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية (KCNA) يوم الأربعاء أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قال إن المؤتمر المقبل لحزب العمال الحاكم سيكشف عن خطط المرحلة التالية لزيادة تعزيز قدرة البلاد على شن حرب نووية.



وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية (KCNA) بأن كيم جونغ أون أشرف يوم الثلاثاء على اختبار ناجح لنظام إطلاق صواريخ متعددة العيارات.

ونقلت الوكالة عنه قوله إن التدريب أظهر تحسينات كبيرة في قوة السلاح الهجومية وقدرته على المناورة ودقته.

وقال إن بناء قدرة هجومية موثوقة واستراتيجية ردع لإحباط محاولة العدو لإشعال نزاع مسلح يمثل سياسة مهمة لحزب العمال الحاكم.

وقال كيم: "سيكون هذا الاختبار مصدراً لمعاناة نفسية شديدة وتهديداً خطيراً للقوى التي تحاول استفزاز مواجهة عسكرية معنا"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

أدانت كوريا الجنوبية واليابان، يوم الثلاثاء، إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية قصيرة المدى محتملة باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي. وقد تحدّت كوريا الشمالية حظراً فرضته الأمم المتحدة على تطويرها للصواريخ الباليستية.



ولم يُدلِ كيم بتفاصيل إضافية حول تعليقه بشأن المؤتمر المرتقب للحزب الحاكم، والذي من المتوقع أن يُعقد خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ولم تُعلن البلاد عن موعد انعقاده بعد.