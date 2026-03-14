موعد انكسار العاصفة الترابية.. هل تتكرر في العيد؟

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية
عبد العزيز جمال

تشهد مصر حالة من الطقس غير المستقر اليوم، حيث تضرب رياح مثيرة للرمال والأتربة مناطق واسعة عدداً كبيراً من المحافظات، مصحوبة برياح قوية أدت إلى تدهور ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية الحالية وموعد تحسن الأوضاع خلال الساعات المقبلة.

العاصفة الترابية

نشاط قوي للرياح وأتربة مثارة تضرب معظم المحافظات

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار النشاط القوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وهو ما تسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على معظم أنحاء الجمهورية.

ووفقًا لبيانات الهيئة، تأثرت مناطق واسعة من البلاد بالعاصفة الترابية، حيث امتدت من شمال الجمهورية مرورًا بمنطقة القاهرة الكبرى وصولًا إلى مناطق شمال الصعيد وجنوب الصعيد، إضافة إلى سيناء ومنطقة خليج السويس.

كما بدأت محافظة أسوان في التأثر بشكل واضح بنشاط الرياح المحملة بالرمال، مع توقعات بتدهور مستوى الرؤية الأفقية فيها تدريجيًا مع تقدم ساعات اليوم.

تحسن مرتقب في الرؤية بنهاية اليوم

رغم شدة العاصفة الترابية التي تشهدها عدة مناطق، أكدت هيئة الأرصاد أن تحسنًا تدريجيًا في حالة الطقس متوقع مع نهاية اليوم، حيث من المنتظر أن تهدأ سرعة الرياح تدريجيًا، ما يساعد على تحسن مستوى الرؤية الأفقية في مختلف المحافظات.

العاصفة الترابية

وتشير التوقعات إلى أن تأثير الأتربة والرمال المثارة سيبدأ في الانخفاض تدريجيًا خلال الساعات المسائية، خاصة في المناطق التي شهدت أعلى معدلات نشاط للرياح منذ الصباح.

مناطق تأثرت بانخفاض الرؤية بسبب الأتربة

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، سجلت عدة مناطق نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح، ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في عدد من المحافظات.

وشملت المناطق الأكثر تأثرًا:

  • منطقة القاهرة الكبرى
  • محافظات الوجه البحري
  • شبه جزيرة سيناء
  • مدن القناة
  • مناطق شمال الصعيد وجنوب الصعيد
  • مناطق من الصحراء الغربية

وقد أدى ذلك إلى ظهور الأتربة والرمال المثارة في الهواء، ما تسبب في أجواء مغبرة في العديد من المناطق.

فرص أمطار على بعض المناطق

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الحالة الجوية لم تقتصر فقط على نشاط الرياح، بل تزامنت أيضًا مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة في بعض المناطق.

وظهرت هذه السحب بشكل واضح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، حيث توجد فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما يستمر ظهور الغطاء السحابي على مناطق من القاهرة الكبرى وسيناء ومدن القناة، إضافة إلى مناطق من محافظة البحر الأحمر، وقد يصاحب ذلك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بشكل متفرق وعشوائي.

حالة الطقس

تحذيرات عاجلة للمواطنين

وفي ظل هذه الأجواء غير المستقرة، وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة نصائح مهمة للمواطنين لتجنب المخاطر المحتملة الناتجة عن العاصفة الترابية.

وأكدت الهيئة ضرورة:

  • الابتعاد عن المنازل المتهالكة أو المباني غير الآمنة
  • تجنب الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية الكبيرة
  • الابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة
  • القيادة بحذر شديد على الطرق بسبب انخفاض الرؤية
  • كما نصحت مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات عند الخروج من المنازل، لتقليل تأثير الأتربة العالقة في الهواء على الجهاز التنفسي.

ساعات حاسمة قبل تحسن الطقس

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، فإن الساعات المقبلة ستظل حاسمة مع استمرار نشاط الرياح في بعض المناطق قبل أن تبدأ الحالة الجوية في التحسن تدريجيًا مع اقتراب المساء.

ويُنصح المواطنون بمتابعة تحديثات الطقس بشكل مستمر، خاصة في ظل التقلبات الجوية السريعة التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة من العام.

توقعات حالة الطقس خلال إجازة العيد

وفيما يخص حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة التي تتزامن مع إجازة العيد، أوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المؤشرات الأولية تشير إلى احتمال عودة حالة من التقلبات الجوية بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، بعد فترة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية.

وأضافت أن التوقعات الحالية تشير إلى إمكانية سقوط أمطار في عدد من المناطق، بالتزامن مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح، لافتة إلى أن فرص هطول الأمطار قد تكون أعلى في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط مقارنة ببقية المناطق.

السواحل والبحر الأحمر الأفضل نسبيًا
كما أشارت إلى أن بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر قد تشهد طقسًا أفضل نسبيًا مقارنة بسواحل البحر المتوسط، والتي قد تتأثر خلال أيام العيد بنشاط للرياح مع احتمالات لسقوط الأمطار.

وأوضحت أن المحافظات الواقعة في المناطق الداخلية قد تكون خيارًا مناسبًا نسبيًا لمن يخططون للقيام برحلات خلال هذه الفترة، مع ضرورة متابعة التحديثات اليومية الخاصة بحالة الطقس.

وأكدت الدكتورة منار غانم في ختام تصريحاتها على أهمية متابعة النشرات الجوية الصادرة عن الهيئة بشكل يومي، نظرًا لسرعة تغير الأحوال الجوية خلال الفترات الانتقالية، وذلك حتى يتمكن المواطنون من التعرف على حالة الطقس قبل الخروج أو السفر، واختيار الملابس المناسبة، إضافة إلى معرفة ظروف القيادة على الطرق.

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

أسعار الدواجن

آخر تحديث.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14-3-2026 | كل الأعيرة والجنيه

زعيم كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ في اتجاه البحر.. ماذا تقصد؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

بعصا مكنسة.. تفاصيل مقـ.تل سيدة على يد زوجها في أوسيم

جنازة

كان رايح يجيب سحور.. تشييع جثمان شاب قـ.تل على يد آخر في المنوفية

المتهم

مقطع صوتى مخل.. القبض على سائق ميكروباص بالجيزة

بالصور

لمرضى الحساسية.. نصائح طبية تجنبك النوبات خلال العاصفة الترابية

كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟
كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟
كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟

بيطري الشرقية يحرر 61 محضرا ويضبط 2 طن لحوم ودواجن مخالفة

لحوم
لحوم
لحوم

لجنة تفتشية مفاجئة علي مستودعات البوتاجاز بمركز ومدينة الزقازيق

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

طريقة عمل برياني الفراخ في البيت.. زي المطاعم

طريقة عمل برياني فراخ
طريقة عمل برياني فراخ
طريقة عمل برياني فراخ

فيديو

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

جيسيكا عياد

بسبب جلسة كهربائية خاطئة.. وفاة شابة بسوهاج وزوجها يتهم مركزًا طبيًا بالإهمال

روح ماتت

أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

تصريحات كارولين عزمي

رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد