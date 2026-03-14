الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار النشاط القوى للرياح والرمال المثارة وتدهور الرؤية الأفقية على معظم أنحاء الجمهورية .

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد من شمال الجمهورية مروراً بالقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وسيناء وخليج السويس، تشهد عاصفة ترابية وأتربة عالقة في الهواء، حيث بدأت أسوان بالتأثر بنشاط الرياح والرمال المثارة ومن المتوقع أن تدهور مستوى الرؤية الأفقية عليها مع تقدم الوقت.

نصحت هيئة الأرصاد، بضرورة الإبتعاد عن المنازل المتهالكة واللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة، ونصحت مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج، وأثناء القيادة بحذر على الطرق .

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، تحسن مستوى الرؤية الأفقية نهاية اليوم.

وشهدت أغلب أنحاء الجمهورية، منذ بداية صباح اليوم، نشاط الرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق نتيجة الأتربة والرمال المثارة ( القاهرة الكبرى - الوجه البحري - سيناء - مدن القناة- شمال الصعيد - جنوب الصعيد - الصحراء الغربية).

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس شهد، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع استمرار ظهور الغطاء السحابي على مناطق من القاهرة الكبرى وسيناء ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر قد يصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق وبشكل عشوائي.

