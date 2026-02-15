الأرصاد الجوية: رياح خماسين وأتربة مثارة.. وطقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 15 فبراير 2026، مؤكدة أن البلاد تشهد أجواءً مائلة للبرودة في الصباح الباكر، تتحول إلى حارة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، ثم تعود للاعتدال المائل للبرودة ليلًا.

وأوضحت غانم خلال صباح الخير يا مصر أن نشاط الرياح الجنوبية الغربية، القادمة من الصحراء الغربية، يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على مناطق واسعة من شمال غرب البلاد، خاصة مطروح والضبعة والعلمين، وتمتد إلى شمال ووسط الصعيد والواحات البحرية، مع احتمالية تأثر القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء ومحافظة البحر الأحمر لاحقًا.

وأضافت أن بعض المناطق، خاصة السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح، قد تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية نتيجة الأتربة المثارة، لافتة إلى وجود أتربة عالقة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ووسط سيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.

وأكدت أن هذه التقلبات الجوية تأتي نتيجة التأثر برياح الخماسين، وهي ظاهرة موسمية تتسبب في ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ونشاط رياح محملة بالرمال والأتربة، ما قد يزيد من المتاعب الصحية، خاصة لمرضى الحساسية والجهاز التنفسي، مشددة على أهمية توخي الحذر وارتداء الكمامات عند الخروج.

درجات الحرارة اليوم الأحد 15 فبراير 2026:

القاهرة: العظمى 27 – الصغرى 16

الإسكندرية: العظمى 23 – الصغرى 13

دمنهور: العظمى 22 – الصغرى 13

سيوة: العظمى 24 – الصغرى 9

أسوان: العظمى 32 – الصغرى 15

قنا: العظمى 30 – الصغرى 12

الأقصر: العظمى 30 – الصغرى 14

سوهاج: العظمى 27 – الصغرى 13

مرسى مطروح: العظمى 22 – الصغرى 13

العاصمة الإدارية الجديدة: العظمى 24 – الصغرى 13

العلمين الجديدة: العظمى 22 – الصغرى 12

واختتمت غانم تصريحاتها بالتأكيد على متابعة الهيئة المستمرة لتطورات الحالة الجوية وإصدار التحديثات أولًا بأول.