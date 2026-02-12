الأرصاد الجوية: البلاد تشهد حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية و نشاط قوي للرياح غدا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد غدا الجمعة حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية و نشاط قوي للرياح، حيث أنه وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية ستتأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي مع سرعات رياح قوية بشكل كبير.

وقالت الدكتورة منال غانم - في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم /الخميس/ - "إن سرعات الرياح ستتراوح ما بين 40 إلى 60 كيلومتر/ساعة وهى سرعات قوية بشكل كبير على مدار اليوم ونشاط قوي للأتربة وسيكون هناك تدهور في الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر خاصة في المناطق التي لها ظهير صحراوي".

وشددت على المواطنين وخاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية ضرورة توخي الحذر من الأتربة والرمال المثارة وسرعات الرياح العالية وعدم الخروج من المنازل وارتداء الكمامات خارج البيت والابتعاد عن المباني المتهالكة والأشجار وأعمدة الإنارة لأن هناك سرعات في الرياح عالية بشكل كبير والقيادة على الطرق تكون بحذر شديد لأن الرؤية في الطرق ستنخفض بشكل كبير على كافة المحافظات.

وأضافت أنه من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا في ساعات النهار ، مع فرص لسقوط الأمطار في المناطق الساحلية متفاوتة الشدة في محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأشارت إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم خلال ساعات النهار لأننا لازلنا نتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية لذلك قيم درجات الحرارة تظل أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام ، وخلال فترات الليل نشهد انخفاضات طفيفة في قيم درجات الحرارة خاصة في ظل وجود نشاط للرياح يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت أنه من المتوقع أيضا اليوم أن يكون هناك نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة لأن الهواء صحراوي ومع سرعة الرياح العالية تؤدي إلى حدوث أتربة ورمال مثارة في معظم محافظات شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ، ومن الوارد أن تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير في المنطقة الغربية وقد يكون هناك سقوط أمطار خفيفة في بعض الأمكان في السواحل الشمالية الغربية.

