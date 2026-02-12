دراسة: تناول هذه المكسرات بانتظام قد ينعكس إيجابًا على جودة النوم | تفاصيل

توصلت دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة Nutrients إلى أن إدراج الفول السوداني وبعض أنواع المكسرات ضمن النظام الغذائي اليومي قد يسهم في تحسين جودة النوم، ويعزز الشعور بالراحة الجسدية عند الاستيقاظ.

دراسة على طلاب المدارس والجامعات

وشملت الدراسة عينة من طلاب المدارس والجامعات، خضعوا لنظام غذائي متوازن يعتمد على المكسرات والبروتينات النباتية والعناصر الغذائية الدقيقة المفيدة للصحة. وقام الباحثون بمتابعة أنماط النوم لدى المشاركين لعدة أسابيع، مع مقارنة جودة النوم قبل بدء النظام الغذائي وبعد الالتزام به.

تحسّن ملحوظ في النوم ومستوى النشاط

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا المكسرات بانتظام سجلوا تحسنًا ملحوظًا في نوعية النوم، حيث أصبح النوم أعمق وأكثر هدوءًا، كما شعروا بنشاط أكبر وانخفاض في مستويات التعب صباحًا. كما لوحظ أن أيام تناول المكسرات ارتبطت بنظام غذائي أكثر توازنًا بشكل عام.

الجوز يتصدر المكسرات المفيدة للنوم

وفي إطار دعم النتائج، قام الباحثون بمراجعة بيانات من تجارب سريرية سابقة أُجريت على بالغين، وتبين أن تناول الجوز ارتبط على وجه الخصوص بتحسن جودة النوم. كما أشارت بعض الدراسات إلى أن تناول الجوز خلال ساعات المساء قد يساعد على تسريع الدخول في النوم وزيادة إفراز هرمون الميلاتونين، المسؤول عن تنظيم الإيقاع الحيوي للجسم.

هل المكسرات علاج للأرق؟

وأوضح القائمون على الدراسة أن المكسرات لا تمثل علاجًا مباشرًا لاضطرابات النوم، إلا أنها تُعد خيارًا غذائيًا بسيطًا ومنخفض التكلفة يمكن الاعتماد عليه كجزء من نمط حياة صحي يدعم النوم الجيد.

خبراء: فوائد غذائية متعددة للمكسرات

بدورهم، يؤكد خبراء التغذية أن المكسرات من الأغذية الغنية بالعناصر الأساسية، مثل البروتينات والمغنيسيوم والفيتامينات ومضادات الأكسدة، والتي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة القلب ودعم الجهاز العصبي والحفاظ على التوازن العام للجسم.