قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن ويقترح الحل
السودان .. إرتفاع ضحايا المركب المنكوب بنهر النيل إلى 21 شخصًا
بيشك فيها.. سيدة تنتقم من زوجها بطعنتين أمام زملائه في ورشته بأكتوبر
وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة الإثنين بمناسبة رمضان
دراسة: تناول هذه المكسرات بانتظام قد ينعكس إيجابًا على جودة النوم | تفاصيل
مشروع قانون أمام مجلس النواب قريبًا لتنظيم التطبيب عن بُعد
قبل رمضان.. فتح وصلة "الإقليمي" الجديدة أمام حركة المرور اليوم
اشتباكات عنيفة بالأيدي في البرلمان التركي بسبب وزير العدل| فيديو
الأوقاف تكشف بالدليل على نجاة أبوي النبي ﷺ وعدم تعذيبهم
سويلم: رئاسة مرفق المياه الإفريقي أولوية قصوى لمصر لخدمة قضايا القارة
وزير الخارجية: إطلاق مسار إنساني فوري لضمان وصول المساعدات السودانية دون عوائق
حالة الطقس اليوم.. «الأرصاد» تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

دراسة: تناول هذه المكسرات بانتظام قد ينعكس إيجابًا على جودة النوم | تفاصيل

دراسة: تناول هذه المكسرات بانتظام قد ينعكس إيجابًا على جودة النوم| تفاصيل
دراسة: تناول هذه المكسرات بانتظام قد ينعكس إيجابًا على جودة النوم| تفاصيل
ولاء خنيزي

توصلت دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة Nutrients إلى أن إدراج الفول السوداني وبعض أنواع المكسرات ضمن النظام الغذائي اليومي قد يسهم في تحسين جودة النوم، ويعزز الشعور بالراحة الجسدية عند الاستيقاظ.

دراسة على طلاب المدارس والجامعات

وشملت الدراسة عينة من طلاب المدارس والجامعات، خضعوا لنظام غذائي متوازن يعتمد على المكسرات والبروتينات النباتية والعناصر الغذائية الدقيقة المفيدة للصحة. وقام الباحثون بمتابعة أنماط النوم لدى المشاركين لعدة أسابيع، مع مقارنة جودة النوم قبل بدء النظام الغذائي وبعد الالتزام به.

تحسّن ملحوظ في النوم ومستوى النشاط

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا المكسرات بانتظام سجلوا تحسنًا ملحوظًا في نوعية النوم، حيث أصبح النوم أعمق وأكثر هدوءًا، كما شعروا بنشاط أكبر وانخفاض في مستويات التعب صباحًا. كما لوحظ أن أيام تناول المكسرات ارتبطت بنظام غذائي أكثر توازنًا بشكل عام.

الجوز يتصدر المكسرات المفيدة للنوم

وفي إطار دعم النتائج، قام الباحثون بمراجعة بيانات من تجارب سريرية سابقة أُجريت على بالغين، وتبين أن تناول الجوز ارتبط على وجه الخصوص بتحسن جودة النوم. كما أشارت بعض الدراسات إلى أن تناول الجوز خلال ساعات المساء قد يساعد على تسريع الدخول في النوم وزيادة إفراز هرمون الميلاتونين، المسؤول عن تنظيم الإيقاع الحيوي للجسم.

هل المكسرات علاج للأرق؟

وأوضح القائمون على الدراسة أن المكسرات لا تمثل علاجًا مباشرًا لاضطرابات النوم، إلا أنها تُعد خيارًا غذائيًا بسيطًا ومنخفض التكلفة يمكن الاعتماد عليه كجزء من نمط حياة صحي يدعم النوم الجيد.

خبراء: فوائد غذائية متعددة للمكسرات

بدورهم، يؤكد خبراء التغذية أن المكسرات من الأغذية الغنية بالعناصر الأساسية، مثل البروتينات والمغنيسيوم والفيتامينات ومضادات الأكسدة، والتي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة القلب ودعم الجهاز العصبي والحفاظ على التوازن العام للجسم.

المكسرات النوم جودة النوم الفول السوداني الجوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

معتمد جمال

قرار عاجل من معتمد جمال بعد فوز الزمالك علي سموحة

عدد أيام رمضان

موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام

تعبيرية

غفّلت المحل في 12 ألف جنيه مكسّرات وهربت | شراء تسالي ينتهي بجريمة بمدينة نصر

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الأمين العام للناتو: روسيا والصين تهددان أمن الحلف بالقطب الشمالي

صورة أرشيفية

غرفة السياحة: الفنادق في أسوان شبه كاملة يوميًا.. وزيادة في رحلات النيل

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. أخر تطورات أسعار الذهب اليوم| فيديو

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد