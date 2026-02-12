قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن ويقترح الحل
السودان .. إرتفاع ضحايا المركب المنكوب بنهر النيل إلى 21 شخصًا
بيشك فيها.. سيدة تنتقم من زوجها بطعنتين أمام زملائه في ورشته بأكتوبر
وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة الإثنين بمناسبة رمضان
دراسة: تناول هذه المكسرات بانتظام قد ينعكس إيجابًا على جودة النوم | تفاصيل
مشروع قانون أمام مجلس النواب قريبًا لتنظيم التطبيب عن بُعد
قبل رمضان.. فتح وصلة "الإقليمي" الجديدة أمام حركة المرور اليوم
اشتباكات عنيفة بالأيدي في البرلمان التركي بسبب وزير العدل| فيديو
الأوقاف تكشف بالدليل على نجاة أبوي النبي ﷺ وعدم تعذيبهم
سويلم: رئاسة مرفق المياه الإفريقي أولوية قصوى لمصر لخدمة قضايا القارة
وزير الخارجية: إطلاق مسار إنساني فوري لضمان وصول المساعدات السودانية دون عوائق
حالة الطقس اليوم.. «الأرصاد» تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: سعد بن أبي وقاص نموذج للثبات أمام الابتلاء

جانب دن ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر
جانب دن ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر
عبد الرحمن محمد

عقد الجامع الأزهر أمس الأربعاء، اللقاء الأسبوعي لملتقى السيرة النبوية، تحت عنوان: "من سير الصحابة.. سعد بن وقاص دروس وعبر"، بحضور كل من أ.د صلاح عاشور، أستاذ التاريخ وعميد كلية اللغة العربية السابق بجامعة الأزهر، وأ.د نادي عبد الله محمد، أستاذ الحديث وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، وأدار الملتقى الإعلامي عمرو شهاب.

في مستهل الملتقى قال فضيلة الدكتور صلاح عاشور، إن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه تحمل كثيرا في سبيل الإسلام، وكانت سلوكياته قدوة لنا جميعا نتعلم منها، ويعد سعد بن أبي وقاص من اوائل الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وزيد بن حارثة رضي الله عنهم وكان يفتخر بأنه من السابقين الاولين وقد أسلم وهو في السابعة عشرة من عمره فواجه ابتلاء عظيما حين رفضت أمه دخوله في الإسلام وأضربت عن الطعام محاولة أن تبعده عن الإسلام، لكنه ثبت على دينه ودخل عليها قائلا لو كان لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت هذا الدين وكان في موقفه هذا دليل واضح على تمسكه بالإسلام وإخلاصه وثباته ليظل نموذجا في الصبر والشجاعة والتضحية في سبيل العقيدة.

وأضاف فضيلته أن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان من فرسان الصحابة الابطال، فقد نشأ في قبيلة بني زهرة وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة بدر امتنع بنو زهرة عن مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم اكراما له، فكان لذلك أثر بالغ في تكوين شخصية سعد أبن أبي وقاص وترسيخ معاني المروءة والشجاعة فيه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وهي منزلة عظيمة تدل على علو مكانته وصدق إيمانه وحسن بلائه في نصرة الدين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتز بسعد ويفتخر به ويقول صلى الله عليه وسلم: "هذا خالي فليرني أمرؤ خاله"، فاجتمع له شرف القرابة وبشارة الجنة.

من جانبه قال فضيلة الدكتور نادي عبد الله إن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يحظى بمكانة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يعتز به اعتزازًا كبيرًا، كما يعد سيدنا سعد أول من رمى بسهم في سبيل الله، فكان سباقا إلى نصرة الإسلام والجهاد في سبيل الله تعالى، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: "فداك أبي وأمي"، وهي منزلة عظيمة لم تعرف لأحد بهذه الصيغة إلا لسعد رضي الله عنه، مما يدل على مكانته الرفيعة ومحبة النبي له، وشارك سعد بن أبي وقاص في جميع الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مثالا للشجاعة والثبات وحسن الطاعة، كما عرف برجاحة العقل، وقوة البصيرة، وحسن التدبير، فجمع بين الشجاعة في الميدان والحكمة في القيادة.
وأوضح فضيلته أنه في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تولى إمارة الكوفة، وكان محل ثقة الخليفة لما عرف عنه من أمانة وعدل وحسن إدارة، ولم يكن اختياره لهذا المنصب إلا لأنه صاحب رسالة ومهمة، يحمل هم الدعوة ويؤدي الأمانة بإخلاص، فكان نموذجا للقائد المؤمن الذي يجمع بين قوة الإيمان وحكمة القرار وثبات القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعده إعدادا صحيحا كما كان سيدنا سعد مؤهل تأهيل نفسي يجعله قادرة على القيام بمهامه على أكمل وجه.

يذكر أن ملتقى "السيرة النبوية" الأسبوعي يُعقد الأربعاء من كل أسبوع في رحاب الجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر وبتوجيهات من فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، بهدف استعراض حياة النبي محمد ﷺ، وإلقاء الضوء على المعالم الشريفة في هذه السيرة العطرة، وبيان كيفية نشأته وكيف كان يتعامل مع الناس وكيف كان يدبر شؤون الأمة، للوقوف على هذه المعاني الشريف لنستفيد بها في حياتنا.

ملتقى السيرة النبوية الجامع الأزهر سعد بن أبي وقاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

معتمد جمال

قرار عاجل من معتمد جمال بعد فوز الزمالك علي سموحة

عدد أيام رمضان

موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام

تعبيرية

غفّلت المحل في 12 ألف جنيه مكسّرات وهربت | شراء تسالي ينتهي بجريمة بمدينة نصر

ترشيحاتنا

زوجة ماجد المصري

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة.. شاهد

الوذمة

عشبة غير متوقعة تعالج احتباس السوائل والضغط

الهالات السوداء

أسباب غير متوقعة لظهور الهالات السوداء

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد