تكليفات متتالية خلال ثمان سنوات .. وزيرة التخطيط السابقة تشكر السيسي على الثقة

أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي السابقة الدكتورة رانيا المشاط عن شكرها للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ثقته الغالية، وتكليفها بتحمل مسؤولية ثلاث حقائب وزارية خلال ثماني سنوات، خدمتُ فيها مصر في مرحلة تاريخية بُني فيها أُسس الجمهورية الجديدة.

وأضافت المشاط، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، أنها حرصت طوال هذه الفترة على ترسيخ أطر مؤسسية للعمل، والاستثمار في العنصر البشري، وإعداد الكوادر، وتمكينها لاسيما الشباب، بالإضافة إلى توثيق البرامج والمبادرات والمخرجات المختلفة وأثرها محليًا وإقليميًا ودوليًا.