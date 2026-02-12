قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد الامتحان الإلكتروني لمسابقة 4500 طبيب بيطري بنظام الاستعانة
وزيرا التموين و التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون معرضي أهلا رمضان وتمور مطروح
لشحن الهاتف بأمان.. خبير يحذر من أخطاء تسبب حرائق بالمنزل| فيديو
مدبولي يكرم الوزراء السابقين في حضور الجدد
تشريعية النواب: إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض أسئلة مصيرية حول أصول الدولة
دونجا ينقذ الزمالك من ورطة قبل رمضان| تطور جديد
محافظ شمال سيناء يوضح خريطة المعابر لوفد سويدي فنلندي
تفاصيل افتتاح مجزر كفر شكر| الأول من نوعه في مصر يعمل وفق الكود العالمي للمجازر.. صور
التعليم: جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المتداول بفيس بوك "مزيف"
حاملة الطائرات الثانية نحو الشرق الأوسط.. ماذا يحدث بين أمريكا وإيران؟
البترول: اكتشافات جديدة تضيف 34 مليون قدم غاز و5200 برميل يوميًا
الهلال السعودي يحلم بثنائية هجومية تاريخية بضم محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم: جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المتداول بفيس بوك "مزيف"

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، صورة له يزعم ناشروها انها عبارة عن “مقترح” للعرض على الطلاب

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

من جانبه نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لا في شكل مقترح ولا في صورته النهائية حتى الآن

وحذر  المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طلاب الثانوية العامة 2026 من الانسياق وراء أي أخبار كاذبة يتم تداولها بشكل غير رسمي عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، كما حذر الطلاب من النسخ الوهمية التي يتم تداولها عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

وشدد  المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بمجرد اعتماده رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، سيتم إعلانه في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم وسيتم إعلانه على الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك ، مؤكدة أنه لا علاقة للوزارة بأي نسخ يتم تداولها لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 على صفحات غير رسمية وغير معتمدة قبل إعلانه رسمياً .

وأكد  المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حرص الوزارة الشديد على أن اعداد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بشكل متوازن يراعي مصلحة طلاب الشعب الثلاثة ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي ) ، ويتيح لكل طالب الوقت الكافي للمراجعة قبل كل مادة .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. موعد البداية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول ، من المقرر أن يبدأ رسميا اعتبارا من السبت 20 يونيو 2026 ، وذلك وفقا للمواعيد الرسمية المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 جدول امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

محمد صلاح

بعد أسيست سندرلاند.. إنجاز تاريخي جديد لصلاح في البريميرليج

ترشيحاتنا

مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يزاحم 3 أندية للتعاقد مع نجم أمم إفريقيا

كأس أمم إفريقيا

كاف أمام اختبار صعب.. مخاوف الجاهزية تهدد كأس أمم أفريقيا 2027

خالد الغندور

النتيجة زعلتهم.. الغندور يعلق على إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وسموحة

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد