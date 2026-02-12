التعليم: جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المتداول بفيس بوك "مزيف"

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، صورة له يزعم ناشروها انها عبارة عن “مقترح” للعرض على الطلاب

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

من جانبه نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لا في شكل مقترح ولا في صورته النهائية حتى الآن

وحذر المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طلاب الثانوية العامة 2026 من الانسياق وراء أي أخبار كاذبة يتم تداولها بشكل غير رسمي عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، كما حذر الطلاب من النسخ الوهمية التي يتم تداولها عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

وشدد المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بمجرد اعتماده رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، سيتم إعلانه في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم وسيتم إعلانه على الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك ، مؤكدة أنه لا علاقة للوزارة بأي نسخ يتم تداولها لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 على صفحات غير رسمية وغير معتمدة قبل إعلانه رسمياً .

وأكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حرص الوزارة الشديد على أن اعداد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بشكل متوازن يراعي مصلحة طلاب الشعب الثلاثة ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي ) ، ويتيح لكل طالب الوقت الكافي للمراجعة قبل كل مادة .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. موعد البداية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول ، من المقرر أن يبدأ رسميا اعتبارا من السبت 20 يونيو 2026 ، وذلك وفقا للمواعيد الرسمية المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026