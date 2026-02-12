عقب إثارة «صدى البلد» المشكلة بجلسة تنفيذية.. محافظ بورسعيد يُطلق مُبادرة للتبرع بالدم |شاهد

أعلن اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد إطلاق مُبادرة محافظة بورسعيد لتأمين احتياجاتها من أكياس الدم خلال شهر رمضان المعظم.

جاءت المُبادرة استجابة لما أثاره موقع “صدى البلد” أمام محافظ بورسعيد فى اجتماع الاستعدادات لشهر رمضان المبارك بحضور جميع تنفيذي المحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد أن إطلاق المبادرة خلال الشهر الكريم بما يحمله من معانٍ سامية تعزّز قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

وأضاف محافظ بورسعيد أن المبادرة جاءت إيمانٱ بأن التبرّع بالدم أحد أسمى صور العطاء الإنساني، لما له من دور مباشر في إنقاذ حياة المرضى ودعم بنوك الدم بالمخزون الاستراتيجي الآمن

وشدّد محافظ بورسعيد على أنه تم التنسيق بين المركز الإقليمي لنقل الدم – بالتعاون مع مديرتي الأوقاف و الشباب والرياضة ببورسعيد– لتنظيم عدد من حملات التبرع بالدم داخل بعض دور العبادة ومراكز الشباب، وذلك دعمًا للمنظومة الصحية وتوفيرًا لاحتياجات المرضى من أكياس الدم ومشتقاته، إلى جانب نشر الوعي بأهمية التبرع المنتظم بالدم.

وناشد محافظ بورسعيد، المواطنين دعم هذه المبادرة الإنسانية والمشاركة الفعالة في حملات التبرع، تأكيدًا لروح التضامن المجتمعي التي يتميز بها أبناء الوطن، وإسهامًا في إنقاذ حياة المرضى.

من جانبها أكدت محافظة بورسعيد أنه سيتم الإعلان لاحقٱ عن أماكن ومواعيد حملات التبرع بالدم.