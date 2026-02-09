قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري
عمرو طلعت: خطة من 5 محاور لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
المجلس سيد قراره.. أحمد موسى في بث مباشر «على مسئوليتي»
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الجنايات تعاقب المتهمين بخطف شاب وسرقته بالإكراه بمناخ بورسعيد بالسجن 10 سنوات

السجن 10 سنوات لثلاثة متهمين خطفوا شاب و سرقوه بالإكراه بمناخ بورسعيد
السجن 10 سنوات لثلاثة متهمين خطفوا شاب و سرقوه بالإكراه بمناخ بورسعيد
محمد الغزاوى

قضت محكمة جنايات بورسعيد، بمعاقبة المتهمين «أ.ع.م.ع»، و«ي.ن.ع.ا»، و«أ.ع.ا.ش» بالسجن 10 سنوات، لاتهامهم بخطف شاب وسرقته بالإكراه بدائرة قسم المناخ ببورسعيد.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 25-7-2025 بدائرة قسم المناخ بمحافظة بورسعيد، حيث أقدَم المتهمون على خطف المجني عليه آدم أشرف محمد ريان علي كرهًا عنه، بأن استوقفوه وأجبروه على استقلال دراجة نارية خلف المتهم الأول، وانطلقوا به حتى بلغوا مكانًا نائيًا، وذلك لإتمام الجريمة محل الاتهام، على النحو المبين بالتحقيقات.

السجن 10 سنوات لثلاثة متهمين خطفوا شابا وسرقوه بالإكراه

وأضافت أوراق القضية أن الواقعة اقترنت بجناية سرقة بالإكراه، إذ استولى المتهمون في ذات المكان وبذات الرابطة الزمنية على منقولات المجني عليه، بعد التعدي عليه بالضرب وإشهار سلاح أبيض في مواجهته، محدثين به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي، ما بث الرعب في نفسه ودفعه للاستسلام، فاستولوا على حافظة نقوده وهاتفه المحمول، وذلك حال كونهم بالطريق العام ليلًا.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أحرزوا سلاحًا أبيض «مطواة قرن غزال» دون ترخيص، واستخدموه في تهديد المجني عليه وتنفيذ الجريمة.

وشهد المجني عليه آدم أشرف محمد ريان علي، 18 سنة، طالب، بأنه حال سيره بالطريق العام ليلًا استوقفه المتهم الأول، ثم حضر المتهمان الآخران مستقلين دراجة نارية، وأجبروه على استقلال الدراجة خلف الأول، قبل أن يتعدوا عليه بالضرب ويشهر أحدهم سلاحًا أبيض في مواجهته، ويستولوا على متعلقاته تحت وطأة الإكراه.

كما شهد محمد السيد محمد العراقي، رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة العرب، بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة على النحو الوارد بأقوال المجني عليه.

وأكد كريم أحمد سليمان محمود الجباس، نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المناخ، صحة الواقعة، ودعمها بما أسفرت عنه التحريات وإجراءات الضبط،
وأشارت ملاحظات النيابة العامة إلى أنه تنفيذًا لقرارها تم ضبط المتهمين، وبإرشاد الأول جرى ضبط السلاح الأبيض والدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، كما ضُبط بحوزة المتهم الثاني الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

وثبت من التقرير الطبي إصابة المجني عليه بكسر في عظام الأنف، إلى جانب حروق من الدرجة الثانية والثالثة بالجانب الأيمن من الجسم.

وبناءً على ما تقدم، واطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت بالأوراق، قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن 10 سنوات عما نُسب إليهم من اتهامات.

بورسعيد حوادث بورسعيد جنايات بورسعيد قضايا بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء

128 مليون جنيه استثمارات القابضة لكهرباء مصر هذا العام

نيافة الأنبا رافائيل

الأنبا رافائيل يرسم ثلاثة دياكونيين بالكنيسة المرقسية بالأزبكية

جانب من الاجتماع

وزير الكهرباء يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة

بالصور

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق ويوجه برفع الإشغالات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد أيام من وفاة شقيقه.. إميل شوقي يستقبل عزاء شقيقته بكنيسة الملاك بشيراتون

من عزاء شقيقة إميل شوقي
من عزاء شقيقة إميل شوقي
من عزاء شقيقة إميل شوقي

مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء.. احذره

)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء
)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء
)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

المزيد