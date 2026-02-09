قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
موهبة مزدوجة الجنسية تطرق أبواب الفراعنة.. لماذا وضع حسام حسن تيبو جبريال ضمن خيارات منتخب مصر قبل معسكر مارس؟
إيران تعلن استعدادها لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب بشرط واحد
الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.. الدوري السعودي يغرض محمد صلاح بعرض خيالي
اتصالات النواب تعرض محتوى مرئيا أعدته الشركة المتحدة عن مخاطر لعبة الروبلوكس
وزارة الرياضة تطلق مبادرة «لمة شبابنا في رمضان» بكافة مراكز الشباب
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني
معاونو النيابة الإدارية الجدد المعينون بقرار جمهوري يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتاقش مع المستثمرين آليات تطوير بيئة العمل بالمنطقة الصناعية

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد
محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد
محمد الغزاوى

ترأس اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، لمتابعة سير العمل داخل المنطقة الصناعية واستعراض مستجدات الملفات المتعلقة بها، بحضور اللواء محمد بصلة، مدير المنطقة الصناعية، وعدد من القيادات التنفيذية والمستثمرين.

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ مع المستثمرين آليات تطوير بيئة العمل بالمنطقة الصناعية، كما استعرض آخر التطورات الخاصة بالمشروعات الصناعية الجديدة، إضافة إلى معدلات الإنتاج والتصدير بالمصانع القائمة. 

وأكد محافظ بورسعيد ، حرصه المستمر على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين الجادين بما يسهم في تعزيز النشاط الصناعي وجذب مزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود محافظة بورسعيد لدفع التنمية الصناعية من خلال المتابعة الدورية للمصانع والمشروعات والعمل على حل أي تحديات تواجه المستثمرين، بما يدعم الاقتصاد المحلي.

بورسعيد محافظ بورسعيد المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

ترشيحاتنا

جانب من الندوات للواعظات

واعظات الأوقاف يواصلن جهودهن في التوعية الدينية للسيدات استعدادًا لرمضان

دعاء يغفر جميع الذنوب

دعاء يغفر جميع الذنوب حتى الزنا.. واظب عليه يوميا

واعظات الأوقاف يشاركن في دعم المرأة المعنَّفة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي

واعظات الأوقاف يشاركن في دعم المرأة المعنَّفة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي

بالصور

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام

بعد طول انتظار.. ميتسوبيشي تعلن إطلاق أول سيارة لمنافسة لاند كروزر

ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد