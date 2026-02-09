محافظ بورسعيد يتاقش مع المستثمرين آليات تطوير بيئة العمل بالمنطقة الصناعية

ترأس اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، لمتابعة سير العمل داخل المنطقة الصناعية واستعراض مستجدات الملفات المتعلقة بها، بحضور اللواء محمد بصلة، مدير المنطقة الصناعية، وعدد من القيادات التنفيذية والمستثمرين.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ مع المستثمرين آليات تطوير بيئة العمل بالمنطقة الصناعية، كما استعرض آخر التطورات الخاصة بالمشروعات الصناعية الجديدة، إضافة إلى معدلات الإنتاج والتصدير بالمصانع القائمة.

وأكد محافظ بورسعيد ، حرصه المستمر على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين الجادين بما يسهم في تعزيز النشاط الصناعي وجذب مزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود محافظة بورسعيد لدفع التنمية الصناعية من خلال المتابعة الدورية للمصانع والمشروعات والعمل على حل أي تحديات تواجه المستثمرين، بما يدعم الاقتصاد المحلي.