نزلت 10 جنيه النهارده .. تحرك عاجل من الدولة لخفض أسعار الدواجن قبل رمضان

الفراخ بكام النهاردة؟.. سؤال يردده المواطن المصري بشكل يومي للتعرف على أسعار الدواجن خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

انخفاض أسعار الدواجن

انخفضت اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 أسعار الدواجن في مصر ليصل سعر الكيلو بالمزرعة ل 85 جنيها بعد أن كان 95 جنيها.

انخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم الإثنين ووصل سعر الكيلو إلي 85 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 95 جنيها منذ يومان، وتصل للمستهلك بسعر 97 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 65 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

وسجل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" نحو 105 جنيه بعدما كان سعرها 115 جنيهات وتصل للمستهلك 116 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه



وانخفض سعر كيلو البانيه اليوم الإثنين من 230 لـ 220 جنيه في بعض المحلات.

استيراد كميات من الدواجن المجمدة

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية فى الجيزة: “كنا نأمل أن لا نلجأ إلى الإستيراد، ولكن أؤيد القرار إستيراد الدواجن لأننا نستعد للدخول فى شهر رمضان وحدث بعض الإستغلال من بعض التجار وإرتفاع سعر الدواجن الذى لا يوجد له مبرر”.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الأولي”، أن الدولة وفرت كل وسائل وحل أى عقبات خاصة بصناعة الدواجن ومدخلات الإنتاج، ويتم إستيراد حوالي 900 ألف طن شهريا من الذرة الصفراء والصويات، وتعتمد على الدولار وأنه فى إنخفاض، ولا يوجد داعي لإرتفاع الدواجن فى مصر.

وتابع: “من الطبيعي إرتفاع الدواجن بنسبة 10 إلى 15% عند الدخول إلى مناسبات مثل شهر رمضان أو غيره، وهذا ليس مغالاة عندما تصل إلى المستهلك إلى 85 جنيها، وقلنا لو حدثت بعض الزيادة الطفيفة فهذا أيضا سعر مناسب، وتوقعاتي خلال منتصف شهر رمضان الدواجن سترجع إلى معدلها الطبيعي”.

توجيه حكومي عاجل

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ في إطار المتابعة المستمرة لعدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتأمين احتياجات المواطنين واستقرار الأسواق، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ودعم الصناعات الوطنية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الاستمرار في تنفيذ خطط تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها صناعة السكر، باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية التي تمس الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة إزالة أي معوقات تواجه هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بالسوق، والحفاظ على استقرار الصناعة.

كما تناول وزير التموين موقف توافر السلع الأساسية وانتظام ضخها بالأسواق، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان الجاهزية الكاملة لاستقبال شهر رمضان، وأشار في هذا الصدد إلى الجولات التفقدية التي قام بها خلال الأسبوع الماضي بمحافظتي الدقهلية والإسكندرية، للوقوف على الموقف الفعلي على الأرض ومتابعة انتظام العمل بمعارض "أهلاً رمضان"، حيث تم التنويه لاستعدادات الوزارة لافتتاح المعرضين الرئيسيين بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال الأسبوع الجاري، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما تم التطرق لمستجدات الموقف الحالي لتوافر الدواجن؛ حيث أوضح الوزير أنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة المطروحة بالمنافذ التابعة، وكذلك بجميع معارض "أهلاً رمضان" وكافة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركة على مستوى الجمهورية، بنسبة كبيرة بدلا من السعر الحالي "١٢٠ جنيها"، وذلك في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وطرحها للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى الاتفاق الثلاثي بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة على استيراد كميات من الدواجن ومجزءاتها وطرحها بمنافذ الجهات الثلاث على مستوى الجمهورية، بما يحقق وفرة في المعروض ويلبي احتياجات الأسرة المصرية خلال شهر رمضان وما بعده، على أن يتم طرح هذه الكميات قبل بداية الشهر الكريم.