قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد نشر الواقعة على صدى البلد.. القبض على الطفل المتهم بإصابة جارته بالغربية
وزير التعليم: الوزارة تعمل على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت ضمن المناهج الدراسية
زلزال بوشهر يتصدر المشهد.. 461 هزة أرضية تضرب إيران خلال أسبوع واحد فقط
7 آلاف وجبة يوميا و37 درسا.. الجامع الأزهر يوضح خطته خلال رمضان
مصر تقود حركة التنمية العمرانية المستدامة في إفريقيا وآسيا عبر بروتوكول تعاون ثلاثي
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه
وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

  التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ في إطار المتابعة المستمرة لعدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتأمين احتياجات المواطنين واستقرار الأسواق، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ودعم الصناعات الوطنية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الاستمرار في تنفيذ خطط تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها صناعة السكر، باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية التي تمس الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة إزالة أي معوقات تواجه هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بالسوق، والحفاظ على استقرار الصناعة.

         وخلال اللقاء، استعرض الدكتور شريف فاروق الجهود المبذولة في ملف تطوير صناعة السكر، موضحًا أنه تم عقد سلسلة اجتماعات مع شركات السكر التابعة للوزارة، إلى جانب الشركات الخاصة العاملة في القطاع؛ لمتابعة خطط التطوير والاستماع إلى مقترحاتهم، ورصد التحديات التي تواجه الصناعة والعمل على تذليلها، بما يدعم استدامة الإنتاج ويعزز من قدرات هذا القطاع المهم.

         كما تناول وزير التموين موقف توافر السلع الأساسية وانتظام ضخها بالأسواق، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان الجاهزية الكاملة لاستقبال شهر رمضان، وأشار في هذا الصدد إلى الجولات التفقدية التي قام بها خلال الأسبوع الماضي بمحافظتي الدقهلية والإسكندرية، للوقوف على الموقف الفعلي على الأرض ومتابعة انتظام العمل بمعارض "أهلاً رمضان"، حيث تم التنويه لاستعدادات الوزارة لافتتاح المعرضين الرئيسيين بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال الأسبوع الجاري، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما تم التطرق لمستجدات الموقف الحالي لتوافر الدواجن؛ حيث أوضح الوزير أنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة المطروحة بالمنافذ التابعة، وكذلك بجميع معارض "أهلاً رمضان" وكافة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركة على مستوى الجمهورية، بنسبة كبيرة بدلا من السعر الحالي "١٢٠ جنيها"، وذلك في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وطرحها للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى الاتفاق الثلاثي بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة على استيراد كميات من الدواجن ومجزءاتها وطرحها بمنافذ الجهات الثلاث على مستوى الجمهورية، بما يحقق وفرة في المعروض ويلبي احتياجات الأسرة المصرية خلال شهر رمضان وما بعده، على أن يتم طرح هذه الكميات قبل بداية الشهر الكريم.

وفي ختام اللقاء، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استمرار الوزارة في التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتعزيز الرقابة على الأسواق، والتوسع في المنافذ والمعارض لضمان إتاحة السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة، بما يحقق الاستقرار في الأسواق ويخفف الأعباء عن المواطنين.

وزارة التموين مجلس الوزراء رئيس الوزراء اهلا رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

ترشيحاتنا

نظافة مقابر بورسعيد

رئيس حى غرب بورسعيد تتابع حملات النظافة اليومية للمقابر القديمة والجديدة

محافظ الغربية

محافظ الغربية يضغط زر التشغيل ويفتتح محطتي رفع الصرف الصحي بكفر عصام والشيتي بطنطا

صورة ارشيفية

تعرف على جدول منافسات بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف ٢٠٢٦

بالصور

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام

بعد طول انتظار.. ميتسوبيشي تعلن إطلاق أول سيارة لمنافسة لاند كروزر

ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد